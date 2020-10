Már 44 milliónál is több embert fertőzött meg a koronavírus

Az elkövetők kriptovalutát akartak kérni azoktól, akik hozzá akarnak férni bizonyos, az elnökkel kapcsolatos érzékeny információkhoz. Az elnök és felesége folytatta a kampányt.

Meghekkelték és elcsúfították Donald Trump kampányának hivatalos honlapját – jelentette be az amerikai elnök újraválasztási kampánytörzse kedden. Közleményükben tudatták, hogy a hekkerek nem fértek hozzá érdemleges vagy bizalmas információkhoz, mert ezeket nem a honlapon tárolják. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. A Politico című lap információi szerint a kiberbűnözők azt állították, hogy olyan bizalmas információkhoz jutottak a honlapról, melyek azt bizonyítják, hogy az amerikai elnök „érintett a koronavírus-járvány eredetében”, és együttműködik „a 2020-as választásokat manipuláló külföldi szereplőkkel”. A számítógépes bűnözők kriptovalutát kértek két különböző virtuális címre: az egyikre azoktól, akik az állítólagos információkhoz hozzá akarnak férni, a másikra pedig azoktól, akik meg akarják akadályozni az információk nyilvánosságra hozatalát. Tim Murtaugh, Trump kampányának kommunikációs igazgatója a Twitteren megerősítette, hogy a honlapon nem voltak érzékeny adatok. Helyi idő szerint kedd éjjelig még nem kerültek nyilvánosságra információk arról, hogy kik irányíthatták a számítógépes támadást. Elemzők szerint azonban abból, hogy kriptovalutát kértek, az tűnik ki, hogy a hekkerek valószínűsíthetően nem valamely külföldi állam megbízásából cselekedtek. A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nem kívánta kommentálni a történteket.



Kampányfinis

A gazdaságot és járványügyi kérdéseket előtérbe helyezve kampányolt kedden Donald Trump amerikai elnök a középnyugati államokban, és tőle külön vett részt egy kampányrendezvényen a first lady, Melania Trump. Az elnök Michiganben, Wisconsinban és Nebraskában kampányolt, míg a first lady Pennsylvaniában. Donald Trump Michiganben kezdte és Nebraskában zárta a keddi napot. Lansingben, Michigan állam fővárosában az esőben többezres, lelkes tömeg várt rá. Az éljenzők előtt Trump kijelentette: „a republikánusokra leadott szavazat az amerikai álomra leadott szavazat”. Hangsúlyozta azt is, hogy a november 3-i választás „Michigan gazdasági túléléséről szól”. Wisconsinban és Nebraskában az elnök szintén főleg a gazdaságról és a járvány utáni gazdasági újjáépítésről szólt. E három középnyugati államban négy évvel ezelőtt – az elemzők nagy meglepetésére – Trump aratott győzelmet Hillary Clintonnal, a demokraták akkori elnökjelöltjével szemben. A legutóbbi felmérések szerint Michiganben és Wisconsinban pillanatnyilag Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje áll jobban. Melania Trump a pennsylvaniai Lancesterhez közeli Atglenben Joe Bident bírálta, szocialistának minősítve a programját.



„Joe Biden támadta Trump döntését a határok lezárásáról a Kínából érkező beutazók előtt. Idegengyűlölő hisztériának nevezte ezt. Most pedig azt sejteti, hogy ő jobban csinálta volna”

– fogalmazott a first lady. Majd azt hangsúlyozta: az amerikaiak „megnézhetik azt a 36 évet, amelyet Joe Biden a kongresszusban, illetve azt a 8 évet, amelyet alelnökként töltött, és eldönthetik, hogy végre képes lesz-e valamit is tenni az amerikai emberekért”. A kampányrendezvényt Kellyanne Conway, a Fehér Ház korábbi belpolitikai tanácsadója moderálta. Az elnök felesége élesen bírálta a demokrata párti politikusokat. Úgy fogalmazott: a saját ügyüket az ország jóléte elé helyezik, és a járvány kitörésekor is inkább az elnök elleni alkotmányos elmozdítási eljárásra (impeachment) összpontosították erejüket. „Ne felejtsük el, hogy a demokraták mire összpontosították a figyelmüket akkor, amikor a világjárvány elérte a mi országunkat is. A demokraták blöffölő impeachmentre vesztegették az amerikai adófizetők pénzét. Inkább azzal törődtek, hogy elmozdítsák a megválasztott elnökünket” – jelentette ki Melania Trump. Bírálta a sajtót is. Kifejtette: „amikor (Trump) úgy döntött, hogy republikánusként indul az elnökségért, a média olyan képet alakított ki a férjemről, hogy rá sem ismertem. És ugyanolyan lenézéssel kezelte a támogatóit is”. Kedden külön kampányolt Joe Biden felesége is. Jill Biden az északkeleti Maine államban a demokrata párti szenátorjelölt mellett korteskedett.