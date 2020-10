Betört a kocsmába, de olyan részeg volt, hogy a lopott pénz egy részét útközben elhagyta

A két férfinél több ezer eurót, 7 kiló speedet találtak és még sok minden mást. Őrizetbe kerültek.

A nyomozók a X. kerületi lakásban elfogták a 44 éves R. Jenőt, akinél 43 gramm speedet, valamint metamfetamin tartalmú kábítószer készítéshez alkalmas anyagokat találtak - áll a police.hu-n . A lakásban tartott szemle során több mint 7 ezer euró, illetve több mint 1 millió forint került elő, valamint egy gépjármű indítókulcsa is, ami a közeli parkolóban lévő egyik autót nyitotta. A járműben a nyomozók egy fekete bevásárló táskát találtak, amiben több mint 7 kilogramm por állagú speed volt. Ezzel egyidőben egy másik kőbányai helyszínen a férfi társát a 48 éves S. Norbertet is elfogták a nyomozók, aki korábban R. Jenőtől, annak kőbányai lakásánál több mint 11 kilogramm kábítószert átvett, majd autójával távozott. S. Norbert azért, hogy a lebukást elkerülje a kábítószert az autóból kidobta, melyet elfogása után a nyomozók egy parkoló autó alatt megtaláltak. A rendőrök az elfogáskor az autót is átkutatták, amelyben több mint 1 millió forintot találtak.