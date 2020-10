Nagyobb szigort akar Müller Cecília

A Magyar Orvosi Kamara javaslatait pedig megfontolják. Hogy mikor és milyen formában, azt nem tudni.

A védekezés tervszerűen zajlik, az egészségügy felkészült - hangoztatta az operatív törzs szokásos napi sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos szerdán.

Müller Cecília felhívta a figyelmet, nem igaz, hogy - ellentétben a többi európai országgal - itthon a végéhez közelednének az egészségügyi kapacitások. Jelezte, a tesztelési kapacitás folyamatosan nő, a keddi napon 15 596 PCR-tesztet végeztek el, összesen pedig egymillió felett van ez a szám. Felső kapacitáskorlát nincs, mindenkinél elvégzik ezeket a vizsgálatokat. Egyúttal cáfolta azokat a híreket, miszerint egy 68 éves elhunyt nincsen meg a nyilvántartásban. Szólt arról is, hogy a különféle szociális intézményekben arra törekednek, hogy oda ne jusson be a vírus, így elsősorban izolációval próbálnak küzdeni. Az influenzaoltásról szólva elmondta, nagyon megnövekedett a vakcina iránti kereslet, amit jó hírnek nevezett. Folyamatos az ellátás, ha valahol hiány van, akkor azt pótolják. Napi 10-15 embert tudnak beoltani a háziorvosok. Kitért arra is, hogy a 3 éven aluli gyerekeknek szánt oltásokat csütörtöktől fogják kiszállítani. Ennek mennyisége a többszörös, mint amit amúgy szoktak rendelni belőle.



Müller Cecília számításai szerint a gyerekek oltását már a jövő héten meg tudják kezdeni a háziorvosok.

Az operatív törzs műveleti központjának vezetőhelyettese a szerdai napon életbe lépő új karanténszabályokról beszélt. Kiss Róbert elmondta, a határon belépéskor kell közölni a karanténlakás pontos címét. Ezt követően közlik az illetővel, hogy az odajutást csak indokolt esetben szakíthatja meg. Illetve köteles a karanténszoftvert használni, ha megvan rá a technikai háttér. Érkezett kérdés a Magyar Orvosi Kamara védekezéssel kapcsolatos javaslatára is. A köztestület követeléseiről korábban a Népszava is beszámolt. Ebben egyebek mellett azt kérik, hogy a tömegrendezvényekre szigorúbb és a jelenleginél következetesebb szabályok vonatkozzanak. Korlátozzák a vendéglátó- és szórakozóhelyek nyitva tartását és vendégszámát. Müller Cecília általánosságban, konkrétum említése nélkül azt mondta, minden javaslatot megvizsgálnak és elemeznek. Állítása szerint néhányat már meg is valósítottak. Jelezte, vizsgálják, hogyan lehet a már meglévő szabályok betartását kikényszeríteni.