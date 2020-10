Az adatok eltitkolásával spórolhat a kormány

A mentőszolgálat szóvivője lényegében elismerte, hogy kapacitásgondjaik vannak. Úgy tudjuk, hétfőn több mint nyolcezer, szerdán pedig újabb 4-5 ezer közötti helyszínre nem értek oda mintát venni.

Folyamatosan nő a tesztelési kapacitás, az elmúlt 24 órában 15 596 PCR-tesztet végeztek el, és az Országos Vérellátó Szolgálat is belépett a laboratóriumi tesztelést végzők közé – jelentette be szerdán az országos tiszti főorvos az operatív törzs szokásos tájékoztatóján. Müller Cecília hozzátette: a tesztelésnek semmilyen kapacitási határa nincs, azt minden szükséges esetben térítésmentesen elvégzik. Ám úgy látszik, így az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) ért a mintavételi kapacitásainak a végére. Információink szerint hétfőn több mint nyolcezer, szerdán pedig újabb 4-5 ezer közötti helyszínre nem értek oda mintát venni a mentők. Lapunk kérdésére az OMSZ kommunikációs igazgatója, Győrfi Pál lényegében elismerte a kapacitási gondokat. Mint írta: az elmúlt napokban jelentősen tovább nőtt az OMSZ-hoz beérkező mintavételi megrendelések száma.

Győrfi Pál közölte, a kezdeti néhány száz feladat után az elmúlt hetekben már napi több mint 5 ezer ilyen igénylés futott be az Országos Mentőszolgálathoz, most pedig egyes napokon a mintavételi feladatok száma meghaladja a 12 ezret is. Hozzátette: kapacitásaikat folyamatosan tovább erősítik, és igyekeznek minden tünetes beteghez 48 órán belül eljutni. Ezt nincs is okunk kétségbe vonni, ám más forrásból úgy tudjuk: nem ritka, hogy négy-öt nap múlva érkeznek meg a covid-tesztre várókhoz a mintavevők. A mentők egyik minta begyűjtője lapunknak azt mondta: naponta átlagosan legfeljebb 5-6 ezer vizsgálatra van elég ember. Ezért is érnek ki olykor több nap múlva a PCR-tesztre várókhoz.



Orvostanhallgatókat vonnak be A Belügyminisztérium (BM) közreműködésével napokon belül még 200 mintavételi egységet állítanak be országszerte. Az egységek személyzetét végzős orvostanhallgatók alkotják, a járműveket a BM biztosítja. A mintavevőket az Országos Mentőszolgálat képezi ki – mondta Győrfi Pál szerda este a közmédiának. Kifejtette, a plusz 200 mintavételi egység gyakorlatilag megduplázza a kapacitásukat. Így Győrfi Pál szerint nemcsak tarthatók lesznek az eddigi rövid határidők, hanem lehet, hogy ezen még csökkenteni is tudnak.

Müller Cecília szerint miközben a nyugat-európai országok egészségügyi intézményeit az összeomlás fenyegeti, Magyarországon nem következett és nem is következik be az egészségügyi rendszerek túlterhelése, mert előre megszervezték a betegek ellátását. A terepen dolgozók azonban ezt árnyaltabban látják: szerda estére a covidosok ellátásában már nemcsak a diagnosztika akadozott, hanem a fővárosi és a közép-magyarországi régió betegeinek a budapesti intézményekben nem volt hely, ezért őket a mentők a néhány napja hadrendbe állított váci, illetve ceglédi kórházakba vitték. Mint emlékezetes: a miniszter a múlt hétvégén utasította az intézményvezetőket, hogy a hónap végére az ágyak újabb tíz százalékát, s ezzel összesen 30 százalékát tegyék szabaddá a covidos betegek számára. Azaz hétfőtől tovább bővül a kórházi kapacitás. Erre szükség is lesz, mert csak mentővel immár naponta 200-300 beteg kerül kórházba. Lapunknak szakértők azt is elmondták, hogy a 30 százalékos ágyfelszabadítás mellett szinte elkerülhetetlen a tervezhető ellátások korlátozása. Ám amíg erre nincs miniszteri utasítás, addig a kórházaknak minden beteget fogadniuk kell, ez pedig egyre nehezebb feladat elé állítja a rendszert. Ráadásul a fővárosi kórházakban hetek óta tart a kormányfő által bejelentett felújítási program. Így egyes részlegeket a festők számára is ki kellett üríteniük. A zavart fokozta egy szerda reggeli miniszteri levél is, miszerint aki lázas, illetve 37,8 foknál magasabb a hője, nem mehet be a kórházba. A betegek (így például lázgörcsösök, tüdőgyulladásosok, szeptikusok, húgyúti infekciósok míg a lázukat le nem viszik) sem. Az utasítás alig hat órát volt érvényben, amikor a kórházfenntartó körlevélben jelezte: „a levél tartalmát szíveskedjenek tárgytalannak tekinteni. Az EMMI tájékoztatása szerint a módosított utasítást a későbbiekben küldik.”

Örült tempóban nő a betegek száma Szerdára 2291 újabb magyarnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 65 933 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma. Tegnap közülük meghalt 43 beteg. Továbbra is felszálló ágában van a koronavírus-járvány, a legjobb védekezés pedig az előírt intézkedések betartása - erről Szlávik János infektológus, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója beszélt a közrádiónak adott interjújában. "A tapasztalat azt mutatja, a megfertőződött emberek nagy többsége nem kerülte a nagy rendezvényeket, megbetegedése előtt zsúfolt helyen tartózkodott" - mondta. Mint emlékezetes, az elmúlt héten két nagyobb rendezvény is bekerült a sajtókba, egyrészről az október 23-i ellenzéki tüntetés az SZFE mellett, bár itt a többség rendesen viselte a maszkját, valamint a Ferencváros és az Újpest FC labdarúgó mérkőzés, amin teltház volt, és a fotók tanúsága szerint rengetegen nem tartották be az előírásokat szurkolás közben. Lapunk megkérdezte a járványügyi szakembert, vajon ezekre a nagy rendezvényekre gondolt-e. Szlávik János röviden csak annyit mondott: ő az esküvőkre szokott gondolni.