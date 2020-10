Szlávik János: A fertőzöttek nagy többsége megbetegedése előtt zsúfolt helyen tartózkodott

A főorvos szerint az egyéni felelősség a legfontosabb.

Továbbra is felszálló ágában van a koronavírus-járvány, ezért az egyéni felelősség a legfontosabb. Vagyis az, hogy betartsuk az előírásokat: kerüljük a zárt, zsúfolt helyeket, és tömegben viseljünk maszkot – mondta Szlávik János infektológus, a Dél-pesti Centrumkórház főigazgatója a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hozzátette, ez azért is fontos, mert

Elmondta, az újfajta kezelési módokat, mint a remdesivir alkalmazását is klinikai körülmények között kell végezni. Hozzátette, az eddigi tapasztalatok alapján ezek a készítmények hasznosak lehetnek a betegek kezelésében. Ez azért is óriási előrelepés, mert egyelőre nincs más gyógymód a koronavírus ellen. Emlékeztetett arra is, hogy alig van olyan betegség, fertőzés, amit gyógyszerek segítségével végleg el tudnak tüntetni az emberi szervezetből, hiszen a legtöbb gyógyszer csak gátolni tudja a vírusok, baktériumok szaporodását.