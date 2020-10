Meghosszabbítják a kijárási tilalmat Szlovákiában

A szakembereket úgynevezett Covid-tesztelő csoportokban vetnék be.

Koronavírus-tesztelésre képeznek ki munkanélkülieket az ausztriai Salzburg tartományban, az ezt célzó programot az osztrák vöröskereszt és a helyi munkaügyi hivatal (AMS) szerdán mutatta be. A programban részt vevők emellett hatóságilag elismert mentős kiképzést is kapnak. A szakembereket úgynevezett Covid-tesztelő csoportokban vetnék be. – Folyamatosan keresünk új személyzetet a Covid-tesztelő csoportokba. Nagyon sokat segít az AMS-szel történő együttműködés – jelentette ki Anton Holzer, a salzburgi vöröskereszt tartományi mentősparancsnoka. Salzburg tartományban a vöröskereszt a tartományi székhely mellett Zell am See és Schwarzach városokban üzemeltet koronavírus-tesztközpontokat, illetve tíz mobil tesztcsapatot. A segélyszervezet csak ennek az osztrák tartománynak a területén eddig mintegy 52 ezer mintát vett koronavírus-tesztelésre. A járvány kitörése óta az országban 89 496 fertőzöttet regisztráltak, a halottak száma 1027. A bécsi kormány múlt héten újabb szigorításokat jelentett be , amely az egyéni felelősségvállalás hirdetésével próbálja késleltetni a bezárkózást. Sebastian Kurz kancellár ezt azzal indokolta, hogy ha a mostani tendencia folytatódik, akkor decemberben már napi 6000 új fertőzéssel kell majd számolnia Ausztriának.