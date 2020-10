Terrortámadás történt a nizzai Notre Dame-ban

Úgy látszik, még nem elég veszélyes az idegméreg, de az illetékesek már dolgoznak a továbbfejlesztésén.

Az amerikai Szabad Európa – Szabadság Rádió orosz részlege, a brit magánalapítású Bellingcat tényfeltáró portál, a német Der Spiegel hírmagazin és a The Insider nevű orosz oknyomozó honlap közös kutatása megállapította, hogy kik és mely orosz katonai kutatóintézetek foglalkoznak a méreg korszerűsítésével. A fejlesztés fő iránya jelenleg a vegyi anyag mikrokapszulákba „csomagolása”, ami által a mérget könnyebben lehet szállítani és elrejteni, illetve finomabban, akár késleltetve adagolni. A Jemeljan Gerber bolgár fegyverkereskedő, Szergej Szkripal volt orosz kém és Alekszej Navalnij korrupcióellenes aktivista elleni akciókban még az „eredeti”, a 70-es években kifejlesztett idegmérget alkalmazták. Oroszország hivatalosan 2017. szeptember 27-én, az utolsó készleteknek egy udmurt lőtéren való megsemmisítésével felszámolta vegyi fegyvereit. Az aktust a Kremlből videón Vlagyimir Putyin elnök is megtekintette. A valóságban azonban orosz vegyészek és katonaorvosok tovább dolgoznak a nemzetközi szerződésekben tiltott harci mérgek tökéletesítésén. A négy sajtóorgánumnak a főszereplők híváslistái, telefonjaik pozíciója, szabadalmi leírások, tudományos publikációk és más, nyilvános forrásokból beszerezhető adatok elemzésével sikerült bebizonyítania, hogy Szergej Csepur, a szentpétervári Katonaorvosi Állami Tudományos Kísérleti Kutatóintézet igazgatója kulcsszerepet játszik a novicsok fejlesztésében és alkalmazásában. Öt nappal a Szergej Szkripal ellen az angliai Salisburyben elkövetett merénylet előtt például találkozott a Nyugaton tetteseknek tartott orosz titkosszolgálati tisztekkel. A történetben többször felbukkan Csepur kollégája, Viktor Tarancsenko vegyész, a foszfát alapú vegyületek szakértője és Andrej Averjanov vezérőrnagy, a katonai titkosszolgálat rejtélyes, 29155-ös számú alakulatának parancsnoka. Ezt a szupertitkos egységet gyanúsítják a szófiai és Salisbury-i merénylettel. A kutatások egy részét Moszkvában, a Nagatyinszkaja utca 16/a címen elterülő hatalmas, több mint 240 épületből álló komplexumban elrejtett, Szignál nevű tudományos központban végzik. Ezt Putyin elnök rendeletével 2010-ben alapították. Ugyanezen a címen van a FUBHUHO, azaz a vegyi fegyverek biztonságos tárolásáért és megsemmisítéséért felelős hatóság. A szentpétervári intézet és a Szignál mellett a titkos programban részt vesz a védelmi tárca 33. Központi Kísérleti Tudományos Kutatóintézete is, a Szaratovi megyében lévő Sihaniban. Maradt azonban még rejtély. Azt a tényfeltáró projektnek sem sikerült tisztáznia, hogy a novicsok-program a katonai hírszerzés, a GRU vagy a KGB-utód Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) alá tartozik. Csepur ugyanis mindkettővel rendszeres kapcsolatban áll.