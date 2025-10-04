Bár ezt korábban nem említette, a fideszes polgármester is elkísérte a kerület pénzén szervezett nizzai tanulmányútra az iskolaigazgatókat

Ács Anikó és Szász József alpolgármesterek, valamint más kormánypárti képviselők sem maradtak le az utazásról, ami több mint 13 millió forintba került. A részvevők teljes létszámának csupán a felét tették ki az iskolai, óvodai és bölcsődei intézményvezetők.