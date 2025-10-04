Az elkövetőket még keresik, a nyomozók szerint a támadást egy szervezett bűnözői csoport hajtotta végre.
Ács Anikó és Szász József alpolgármesterek, valamint más kormánypárti képviselők sem maradtak le az utazásról, ami több mint 13 millió forintba került. A részvevők teljes létszámának csupán a felét tették ki az iskolai, óvodai és bölcsődei intézményvezetők.
Miközben a helyi iskoláknak színes nyomtatóra sem futja, Kovács Péter, a pesti városrész fideszes polgármestere tradícióra, megbecsülésre hivatkozik. Az egyelőre titok, hogy hány embert utaztat az önkormányzat és mennyiből.
Egyelőre úgy tűnik, nem terrorcselekményről van szó. Egy zavart embert gyanúsítanak a támadással.
Csendőrfurgonok gyűrűjében tették fel a repülőgépre a férfit, akit egy rendőrségi elitegység kísért az úton.
A gyanúsítottakat a fővárosi agglomerációban, Val-d'Oise megyében állították elő.
Az elkövetőt, a 21 éves tunéziai Brahím Iszávit még mindig nem tudták kihallgatni: válságos állapotban kórházban ápolják.
Vizsgálat indult annak kiderítésére, hogy voltak-e a férfinak bűntársai.
Lampedusán keresztül érkezett Franciaországba.
Rövid időn belül már a második késes támadást követték el.
Több halálos áldozata és több sérültje is van a szerdai reggeli késes támadásnak.
Hosszú Katinka a pénteki és szombati három-három elsőség után három aranyérmet nyert a nizzai nemzetközi úszóverseny vasárnapi befejező napján is, amelyen a férfiaknál ugyancsak avattak magyar győztest Verrasztó Dávid személyében.
Hosszú Katinka a pénteki nyitónaphoz hasonlatosan szombaton is hat számban indult, s háromban nyert a nizzai nemzetközi úszóversenyen, ahol a férfiaknál is avattak magyar győztest Kenderesi Tamás személyében.
Az eset még hétfőn történt, és sokkolta a közelben tartózkodó járókelőket, akik végignézték, amint a 76 éves Jacqueline Veyracot, a Cannes híres tengerparti sétányán található ötcsillagos Grand Hotel igazgatótanácsának elnökét nizzai otthona közelében saját terepjárójából egy teherautóba tuszkolják ismeretlen tettesek. A bűnügyi rendőrség nyomozást indított az ügyben - írja a hvg.hu.
Nizzában két fiatal lányt vettek őrizetbe. Azzal vádolják őket, hogy terrorakciót akartak végrehajtani.
Nyolc embert előállított a francia rendőrség a Nizzában 86 halálos áldozattal járó teherautós merénylet elkövetőjének környezetéből hétfő este és kedd reggel - erősítették meg rendőrségi források a Nice-Matin regionális lap értesülését.
A francia nemzeti ünnepen Nizzában lecsapó terrorista hónapokon át tervezte a terrortámadást, és legalább öt tettestársa volt - közölte Francois Molins párizsi ügyész, aki azt is elmondta, hogy az öt gyanúsított őrizetben van.
A háromnapos nemzeti gyász utolsó napján hétfő délben leállt az élet egy percre, megálltak a tömegközlekedési járművek, nem sugároztak adást a televíziók és a rádiók, országszerte megszólaltak a harangok, a nagyobb városok főterein együtt hajtottak fejet a gyászolók.
Franciaország az Európai Unió legveszélyeztetettebb állama a terrorizmust illetően. A franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság alatt szerencsére nem történt pusztító merénylet az országban, a nizzai események azonban rámutatnak: hiába a különleges intézkedések, a terror ellen nincs hatékony ellenszer. Miért éppen Franciaországot választják terepüknek a szélsőséges iszlamisták?
Másfél év alatt harmadjára csapott le a terror Franciaországra. Csütörtökön este Nizzában a nemzeti ünnepi tűzijátékra összegyűlt tömegbe hajtott bele egy magányos merénylő. A támadásban 84 ember vesztette életét, 202 megsebesült, 52 sérült állapota válságos. A néhány órával korábban feloldott szükségállapotot újra visszavezették Franciaországban, a környező államokban is válságtanácskozásokat hívtak össze. Az egész világot sokkolta a vak gyűlölet ismételt megnyilvánulása.
A Franciaország és Olaszország közötti határon még a legkisebb átkelőnél is egyenként ellenőrzik az áthaladó járműveket a nizzai terrorakció esetleges résztvevői menekülésének megakadályozására. Olaszországban éppen péntektől szigorították a biztonsági készültséget.
Németországban a szövetségi rendőrség a nizzai gázolásos merénylet miatt megerősíti a Franciaországgal közös határ térsége és a franciaországi járatokat üzemeltető pályaudvarok, repülőterek és kikötők ellenőrzését és megfigyelését - jelentette be pénteken a belügyminiszter.