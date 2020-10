Hétfőtől már csak maszkban kocsmázhatunk

A sört még nem maszk nyílásain kell beönteni, de viselését rendőrök is számon kérhetik rajtunk.

Újabb járványügyi szigorítást jelentett be csütörtökön az operatív törzs: Kiss Róbert rendőr-alezredes elmondta, november 2-ától már a szórakozó és vendéglátóhelyeken is kötelező lesz a védőmaszk viselése, nem csak a felszolgáló személyzetnek, de a vendégeknek is. A védőfelszerelést csak addig lehet leoldani, amíg valaki eszik vagy iszik, más esetben az arcon kell, hogy maradjon Ha valaki nem tartja be az új szabályt, az étterem személyzete felszólíthatja a távozásra. A szigorítás vonatkozik a stadionok vendéglátóhelyiségeire is - jelentette be Kiss.

A szigorítás abszurdnak tűnhet, de súlyát jelzi, hogy a rendőrség kocsmákban, éttermekben is ellenőrizheti a maszk viselését, a hatóság pedig saját hatáskörben akár be is záratja azt a helyet, ahol nem viselik a védőeszközt.

Az alezredes beszámolója szerint az elmúlt 24 órában 69-szer léptek fel a járványügyi szabályok megszegése miatt; ebből 16 esetben jártak el a buszon, tömegközlekedési eszközön a maszkokat hanyagoló utasokkal szemben, de közülük 14-et csak figyelmeztettek a szabály betartására. A boltokban 53 embert kaptak el, mert nem viseltek maszkot – közülük 26 személyt figyelmeztettek, 13-ra helyszíni bírságot szabtak ki, 14-et pedig feljelentettek. Házi karanténban jelenleg 25585 ember tartózkodik, ennek mintegy felét, több mint 11800 főt ellenőrizték is a rendőrök az elmúlt nap folyamán.

Elkezdték kiszállítani a gyerekeknek szánt influenzavakcinát

A Nemzeti Népegészségügyi Központot ezúttal is Galgóczi Ágnes osztályvezető képviselte, aki a napi járványadatok ismertetése mellett az influenzaoltás fejleményeiről számolt be. Mint elmondta, a felnőtteknek szánt, háromkomponensű vakcinát már kiküldték a háziorvosoknak, a 3 éves kor alatti gyerekeknek elkülönített oltóanyagot pedig csütörtökön és pénteken osztják ki a kormányhivatalok között – a háziorvosok majd a hivataloktól igényelhetik a vakcinát. A szülők kérhetik, hogy az influenza elleni védőoltást a kötelező oltásokkal kapják meg a kicsik – mondta Galgóczi, hangsúlyozva, hogy mind a felnőtteknek, mind a gyerekeknek szánt oltóanyag hatékony és biztonságos, az oltás után jelentkező bőrpír, duzzanat, hőemelkedés természetes reakció. Arra is kitért, hogy a Belügyminisztérium 200 mintavételi csapattal segíti a tömeges igénylések miatt kifulladó mentők munkáját.

A Somogyi Hírlap kérdésére – igaz-e, hogy Magyarországon is találtak már olyan betegeket, akik a második hullámban újrafertőződtek – Galgóczi nem válaszolt,

csak a nemzetközi tapasztalatokat emlegette, melyek szerint volt már ilyen eset. A lap másik felvetésére viszont reagált, és elmondta, jelenlegi ismereteik szerint a fertőzésen való átesés átlagosan 6 hónapos védettséget jelent a koronavírus ellen. Az RTL Klub arról érdeklődött, hogy a kórházak hogy bírják kapacitással a növekvő járványhullámot – az NNK képviselője szerint jól, kérdésre pedig azt is elmondta, hogy eddig 933 egészségügyi dolgozót kellett átvezényelni a különböző intézmények között.