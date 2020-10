Újabb átalakítások a 168 Óránál és a Pesti Hírlapnál

A hivaral büntetőfeljelentést tett és saját eljárást is indított a szadai szafaripark óriásainak halála miatt.

Hatósági eljárást indított a Nébih a szadai cirkuszi szafariparkban élő két elefánt váratlan halála miatt – írta meg csütörtökön egy állatbarát portál , a Magyar Állatvédelem. Beszámolójukban egy hivatalos levél másolatát is idézik, amiben Bognár Lajos országos főállatorvos, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletéért felelős helyettes államtitkára egy ismeretlen személy kérdésére leírja: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is vizsgálódik az afrikai elefántok ügyében, sőt, a rendőrséghez is fordultak.