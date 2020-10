Trumpot zavarja a „Covid, Covid, Covid”

Az elnök nagy hajrába kezdett: naponta akár három államban is tart kampánygyűlést. Ezeken kénytelen újra és újra visszatérni a számára legelőnytelenebb témához, a koronavírus-járványhoz.

Még soha, egyetlen eseményre nem érkezett annyi fogadás, mint a 2020-as amerikai elnökválasztásra. A játékosok már 260 millió dollárt költöttek és a fogadóirodák még egy végső rohamra számítanak. Jelenleg tíz, Donald Trumpra feltett dollárra 28,80-at fizetnének, ha ő győzne. Joe Biden sikere esetén 15,26 dollár járna, ami 65.5:34.8-as valószínűségnek felel meg. A The Economist választási modellje ellenben csak 4, a FiveThirtyEight.com honlapé 11 százalék esélyt ad Trumpnak. Ez nem tűnik soknak, de a tét nagysága miatt nem is elhanyagolható: ép ésszel huszonöt lövetű revolverrel is kevesen próbálnák ki az orosz rulettet. Az elnök nagy hajrába kezdett: naponta akár három államban is tart kampánygyűlést. Ezeken kénytelen újra és újra visszatérni a számára legelőnytelenebb témához, a koronavírus-járványhoz. Szerinte az Egyesült Államok „jól veszi a kanyart”, kéznyújtásra van a megoldást jelentő vakcina és csak a vele ellenséges média hajtogatja folyton, hogy „Covid, Covid, Covid”. Szerdán Arizonában azzal riogatta hallgatóságát, hogy Biden győzelme esetén „nem lesz iskola, nem lesz Hálaadás (napi családi vacsora), nem lesz Karácsony és Július 4. (a nemzeti ünnep).”. Biden kevesebb és kisebb rendezvényt tart. Ezeken bírálja azt, ahogyan a kormányzat a járványt kezelte. A Fehér Ház már felhagyott a koronavírus terjedését fékező tervekkel és Biden elismeri, hogy ő sem tudná „mint a villanyt”, lekapcsolni a járványt. Viszont hétpontos járványellenes programja értelmében mindent az egészségügyi szempontoknak rendelne alá. Az Egyesült Államokban már csaknem kilencmillióan kapták el a vírust, a halálesetek száma a 230 ezret közelíti. Szerdán 81 181 új esetet és 1016 halálos áldozatot regisztráltak. A legfelsőbb bíróság több, a szavazatszámlálással kapcsolatos döntést is hozott, amelyekben még nem vett részt a frissen kinevezett Amy Coney Barrett. A legérdekesebb szerint Észak-Karolinában még a kilenc nap késéssel beérkező voksokat is figyelembe kell venni, feltéve, ha november 3-ig postára adták őket. Ez és a többi hasonló határozat is arra mutat, hogy a választás eredménye majd csak jelentős késéssel válik nyilvánvalóvá.