A volt boszniai szerb elnök múlt pénteken lemondott jogköreiről, hivatalát is átadta addigi alelnökének. Erről a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály valamiért nem értesült, és közlésük szerint államfőként érkezett Budapestre.
A házelnök a kínai nagykövetség ünnepélyes fogadásán áradozott a két ország kapcsolatáról. A fideszes politikus veszélyt nem lát, a szuverenitás pedig szóba sem került.
Lesben állás, szemfülesség és rámenősség mellett az üzletelő konkurenciával, a gyakran külföldről ideutazó nepperekkel, nem utolsó sorban a szigorú biztonsági őrökkel is meg kell küzdeniük az olimpiai aláírásgyűjtőknek. A Népszava videóriportjában ők beszéltek a szenvedélyükről a francia fővárosból hazaérkező sportolóinkra várva.
A csütörtöki munkaebéden a miniszterelnökön kívül a kabinet több minisztere, Szijjártó Péter, Varga Mihály, Nagy Márton és Csák János is részt vett.
Az elnök nagy hajrába kezdett: naponta akár három államban is tart kampánygyűlést. Ezeken kénytelen újra és újra visszatérni a számára legelőnytelenebb témához, a koronavírus-járványhoz.
A miniszterelnök a Fradi győzelmére tett fel 2000 forintot, azt sem titkolta, melyik felületen.
A férfi állítólag bizonyítani akart azzal, hogy motorolajt és italokat rejtett el a kabátja alatt.
Csak állófogadásra több mint nyolcmillió forintot költött a kormánypárt, a megrendelésekkel haveri cégek jártak jól.
A Szerencsejáték Zrt. oddsmesterei március 8-án különleges ajánlattal várják a sportfogadások rajongóit, mellyel egyben a női sportolók eredményei előtt is tisztelegnek.
A Magyar Vízilabda Szövetség (MVLSZ) fegyelmi bizottsága három évre eltiltotta a szakmai tevékenységtől Horváth Csaba játékvezetőt, aki több alkalommal is az általa vezetett meccsekre fogadott az előző idényben.
Több alkalommal is az általa vezetett vízilabdameccsekre fogadott az előző idényben Horváth Csaba.
Erősítsük meg elkötelezettségünket a közösen vallott értékek mellett – hangsúlyozta tegnap Colleen Bell amerikai nagykövet az Egyesült Államok függetlenségének 239. évfordulója alkalmából adott fogadáson.
A magyarok és az amerikaiak szeretik a szabadságot, és ez összeköti a két nemzetet - ezt mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amikor beszédet mondott Colleen Bell budapesti amerikai nagykövet fogadásán.
A britek közismerten mindenre szenvedélyesen fogadnak, most éppen arra, mi lesz Vilmos herceg és Katalin hercegné második gyermekének neve. A londoni St. Mary kórház Lindo szárnya előtt, ahol első babájuk, György herceg is született, már napok óta ott várakoznak a lelkes rajongók, a hercegné mindenórás, egyes hírek szerint a hétvégére írták ki, más források szerint csak április legvégén várható a bébi érkezése. Vilmos már egy hete szabadságot kapott a légimentőktől, hogy biztosan a felesége mellett legyen, amikor megindul a szülés.
Beszüntette az egyik nagy brit fogadóhálózat a tétek elfogadását arra, hogy II. Erzsébet királynő karácsonyi beszédében bejelenti lemondását, miután gyanúsan megugrott az erre kötött fogadások száma. A híresztelést udvari források azonnal cáfolták.
Az egyik legnagyobb hálózat, a William Hill az eddigi 6/1 helyett vasárnap hirtelen már csak 2/1-es fogadási eséllyel kínálta játékra, hogy II. Erzsébet királynő unokája, Vilmos herceg öccse jövőre eljegyzi kedvesét, Cressida Bonast. Gyors házasságra - valószínűleg Harry korábbi, viharos véget ért kapcsolataiból kiindulva - a fogadócégek azonban még nem számítanak, és erre a lehetőségre továbbra is merészebb kiírásokat tartanak érvényben.