Félmilliárdnyi közpénz a Facebooknak

Összesítésünk szerint messze a kormány és a Fidesz költi el a legtöbb pénzt a közösségi oldalon, előbbi másfél év alatt 161,2 milliót, míg a párt 101,2 millió az elmúlt másfél évben.

Másfél év alatt több mint 542 millió forintot költöttek vezető politikus és pártok hirdetésekre a Facebookon – derül ki lapunk összesítéséből. A kormánypárti oldalon legalább 283 millió forintot mutatnak a Facebook hirdetéstárának adatai, ettől nem sokkal marad el az ellenzéki tábor, amelynek tagjai 259 millió forintot költöttek el. A hirdetési időszak két választási kampányt, a tavalyi európai és az önkormányzati választásokat is magába foglalja, tehát egy meglehetősen aktív időszak számait hasonlíthattuk össze. Jelentős eltérés mutatkozik a hirdetési összegek felhasználásának módjáról a két tábor között. A kormánypárti oldalon a legtöbb pénzt Magyarország Kormánya hivatalos Facebook-oldala költötte 161,2 millió forinttal, ezt követi a Fidesz oldala 101,2 millióval. A kormánypárti gyakorlat tehát erősen központosított, az ezeken az oldalakon megjelenő üzeneteket veszik át a Fidesz-KDNP vezető politikusai, tehát sokaknál nem jelentkezik hirdetési költség. Jó példa erre, hogy maga Orbán Viktor miniszterelnök sem költ hirdetésekre oldalán, ahogy Szijjártó Péter külügyminiszter vagy Gulyás Gergely miniszter sem. Több miniszternek hivatalos oldala sincs, például Benkő Tibor honvédelmi miniszternek, a kormányzati kommunikációért felelős Rogán Antalnak vagy Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek. A kormánytagok között Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes fordította a legjelentősebb összeget, 1,9 millió forintot a közösségi oldalon való jelenlétre, őt követi a frissen kinevezett családügyi miniszter, Novák Katalin 1,2 millió forinttal. Megjegyezzük, hogy a teljesség igénye nélkül vizsgáltuk a parlamenti Fidesz-frakció tagjainak költéseit, ahol Kocsis Máté frakcióvezető fizetett a legtöbbet Facebook-hirdetésekért, 4,9 millió forintot. Az ellenzéki oldal költései sokkal szerteágazóbbak, hiszen a sok szereplő miatt nincs közös kommunikáció. Soraikból kiemelkedik Karácsony Gergely főpolgármester, aki 30,3 millió forintot költött el a Facebookon. Az összegbe beletartoznak a megválasztása előtti kampányköltései is, de megválasztása óta az ő oldala lett a fővárosi önkormányzat legfőbb kommunikációs csatornája. Ezzel szemben Budapest Főváros oldala mindössze 730 ezer forintot költött. Az ellenzék legtöbbet költő pártja a DK, vezető politikusaival együtt legalább 51,7 millió forintot fordítottak a Facebook-megjelenésre. A főbb üzeneteket a párt hivatalos oldala (18,4 millió) mellett Dobrev Klára (18,2 millió) és Gyurcsány Ferenc (12,9 millió) hirdetik, a többi párttag költései eltörpülnek emellett. Niedermüller Péter például 1,6 millió forintot költött, ennek jó részét a VII. kerület közügyeiről való tájékoztatásra. A Momentum nem sokkal elmaradva tőlük, legalább 48,6 millió forintot költött a Facebookon. Arányaiban nagyon erős a párt hivatalos oldalának reklámköltése (38,4 millió), de a DK-hoz képest több politikusuk költ milliós nagyságrendben. Cseh Katalin és Donáth Anna európai parlamenti képviselők vezetik a házi rangsort 3,8 és 2,8 millió forinttal, őket holtversenyben Fekete-Győr András pártelnök és Soproni Tamás VI. kerületi polgármester követi másfél-másfél millióval. A Jobbiknál a jelenlegi párt és elnökének összköltése 41,3 millió forint, más politikus nem költött szignifikánsan a Facebookon: Jakab Péter pártelnök 7 millió forintot, a párt maga pedig 33,3 milliót költött, illetve a borsodi időközi jelölt, Bíró László költéseit is beszámítottuk (lásd keretes írásunkat). Az LMP 9,7 millió forintot fizetett hirdetésekre. A párt legismertebb politikusai közül Ungár Péter képviselő 4,2 milliós költéssel megelőzi a párt két társelnökét Keresztes László Lórántot (3,6 millió) és Schmuck Erzsébetet (2,2 millió). Szabó Tímea országgyűlési képviselő – ha a főpolgármestert nem számítjuk – a Párbeszéd legtöbbet hirdető politikusa 2,9 millió forinttal, Tordai Bence például csak 335 ezret költött. A párt hivatalos oldala 10,5 milliót fordított a közösségi hirdetésre. Említést érdemel a két legaktívabb független képviselő, Szél Bernadett és Hadházy Ákos, ám Facebook-hirdetéseik összesen elmaradnak az egymillió forinttól (772 ezer és 224 ezer forint).