Megszökött három koronavírusos orvos egy romániai kórházból

Mindhárman az intézményben dolgoznak, néhány nappal korábban utalták be őket.

Megszökött a dél-romániai Gorj megye székhelyén, Târgu Jiuban működő megyei kórházból három beutalt, koronavírussal fertőzött orvos – írja a Főtér . A páciensek eltűnését a tisztiorvosi szolgálat illetékesei fedezték fel csütörtökön este az ellenőrzéskor. A vizsgálat célja az volt, hogy megállapítsák, milyen mértékben foglaltak az intenzív terápiás ágyak az intézményben, és hogy hogyan kezelik a betegeket. Ekkor vették észre, hogy három páciens hiányzik. Mindhárom orvos a kórházban dolgozik, és néhány nappal korábban utalták be őket. Három, 31 és 55 év közötti nőről van szó, többek között egy pneumológusról és az intenzív osztály egyik orvosáról. Mindhárom szökevényt otthonában találták meg a rendőrök. Azonnal mentőt hívtak, és vissza is vitték őket a kórházba. Bűnügyi feljelentést tettek ellenük a járvány leküzdésének meghiúsítása miatt, és a kórház is belső vizsgálatot indít az ügyben. A portál megjegyezte, hogy a járvány kitörése óta egyébként közel hatezer egészségügyi dolgozót fertőzött meg a koronavírus.