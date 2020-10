Migráció: újabb kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen

A megnövekedett kereslet miatt több egészségügyi szolgáltató túlárazta a vizsgálatot, vagy megtévesztő tájékoztatást adott.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára bejelentette az Operatív törzs pénteki tájékoztatóján, hogy új országos fogyasztóvédelmi vizsgálat indult a koronavírus-teszteket illetően. Ennek oka, hogy a megnövekedett kereslet miatt megfogalmazása szerint sokan nyerészkedtek, túlárazták a vizsgálatot, megtévesztő tájékoztatást adtak. Jelenleg a PCR-teszteket vizsgálja a hatóság. Eddig 81 szolgáltatót ellenőriztek, és húsz esetben tapasztaltak jogsértést. A húsz jogsértő ellen 14 esetben fogyasztóvédelmi eljárás indult, a többiek együttműködőek voltak. Akik pótolták a hiányosságokat, azokkal szemben nem indult eljárás. Hárommal szemben viszont már most bírságot kellett kiszabni. Szigorú fellépést ígért azokkal szemben, akik „nyerészkedni próbálnak a koronavírus-járványon”. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője megerősítette, hogy 3286 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 71 413-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 65, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1699-re emelkedett.

17 953-an már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 51 761 fő. Kórházban 3753 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 267-en vannak lélegeztetőgépen. Az Operatív törzs jelenleg 86 óvodában rendelt el rendkívüli szünetet, az iskolákban pedig továbbra is zajlik a fertőtlenítés az őszi szünetben. Kérte, hogy a halottak napján a temetőlátogatáskor is figyeljen mindenki a fertőzés elkerülésére, és aki tüneteket észlel magán, az ne menjen el a temetőbe. Hangsúlyozta a maszkviselés, távolságtartás, kézmosás fontosságát, és hogy kerüljük a zsúfolt helyeket. Kiss Róbert alezredes emlékeztetett arra, hogy hétfőtől szigorodnak a maszkviselés szabályai . Eszerint hétfőtől a zenés, táncos rendezvény helyszínén, vendéglátóhelyeken, sportrendezvényen a dolgozók mellett a vendégeknek is kötelező orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni úgy, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. A vendéglátóhelyeken a vendégeknek csak az ott megvásárolt étel vagy ital fogyasztásának idejére nem kell viselniük. Ismertette a büntetési tételek emelkedését. Elmondása szerint nem az a cél, hogy büntessenek, és minden esetben arányosan jár el a rendőrség. Emlékeztetett arra is, hogy a határellenőrzést a kormány meghosszabbította december elsejéig

Galgóczi Ágnes és Kiss Róbert Fotó: kormany.hu

Az elmúlt 24 órában 86 rendőri intézkedés volt, és a maszkviselés figyelmen kívül hagyása miatt 16 esetben kellett eljárni, de csak egy ember miatt kellett feljelentést tenni. Hatósági házi karanténban 26 396-an vannak, az elmúlt nap 3718 karantént rendeltek el. Újságírói kérdések: Galgóczi Ágnes érdeklődésre elmondta, hogy a vírusról, védőoltásról álhíreket terjesztők nagy károkat okoznak. A védőoltásokat a közegészségügy nagy vívmányaiként említette, mivel számos fertőző betegség kialakulásának esélyét sikerült velük minimalizálni. Jelenleg az a cél, hogy akik leginkább ki vannak téve a fertőzésnek és a szövődményeknek, őket megvédjük. Ezért nagyon fontos a kötelező oltási rendszer fenntartása is. További egészségügyi intézményeket vonnak be a COVID-ellátásba, és az ígéret szerint lesz elég ágy, ápoló és orvos a betegek ellátásához. Az is elhangzott, hogy a textil maszkokat többször is fel lehet használni, de csak mosás, vasalás után, az egyszer használatos maszkok pedig egyszer használatosak. Az üzemorvosok kapnak-e utánpótlást, ha elfogy az influenza elleni védőoltás? A háziorvosokra van-e bízva, hogy kit oltanak be először? Galgóczi Ágnes azt válaszolta, hogy folyamatos ezek biztosítása mind az üzemorvosok, mind a háziorvosok részére. Úgy fogalmazott, hogy az nem újdonság hogy kockázati csoportokat állapítanak meg az oltásnál, mivel a leginkább veszélyeztetettek akár hosszú távú szövődményeket is elszenvedhetnek. Ezeket a csoportokat az influenza szempontjából is meghatározták, a tisztifőorvosi tájékoztatást az orvosok is megkapják arról, hogy kiknek kell elsősorban a védőoltást beadni. Kiss Róbert elmondta, hogy a karantén elrendelésének szabályai ugyan megváltoztak, de az országba beutazás feltételei változatlanok. Nem kell karanténba vonulnia annak, aki igazoltan üzleti, gazdasági célból lépi át a határt, illetve annak sem, aki hat hónapnál nem régebbi PCR-tesztettel rendelkezik arról, hogy a koronavírusból felgyógyult.