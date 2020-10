Egyre több a fertőzött börtönőr

A cigánytelepekre eddig nem robbant be a járvány, de koronavírusos esetekről a romák körében is egyre többet lehet hallani.

Most mit mondjak erre? Én is covidos vagyok – kezdte Dancs Mihály, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnökhelyettese, amikor arról kérdeztük, mi a helyzet a szegregátumokban, a cigányok lakta szegény falvakban a járvány felfutása idején.

A Miskolcon élő roma politikus nem tudja, hol és kitől kapta el a vírust. A körülményekhez képest jól érzi magát. Fertőzöttségét egy magánlaborban, a saját költségén elvégzett vizsgálat mutatta ki. Amúgy nem jutott el hozzá olyan információ, hogy a romatelepeken folyna tesztelés.





Tavasszal, az „első hullám” időszakában – többek között egy Észak-Magyarországon dolgozó szociális munkás elmondása alapján – arról írtunk, hogy a figyelmeztetések nem érték el hatásukat a szegregátumokban. „Csoportokban beszélgetnek az utcán. Rutinszerűen élik tovább a mindennapjaikat” – aggódott a lapunknak nyilatkozó szociális munkás. Setét Jenő, az Idetartozunk Egyesület elnöke nem csodálkozott azon, hogy a romák egy része „kétkedő magatartást” tanúsít. Sajnálatos módon ugyanis a társadalom egészében megfigyelhető volt ez a jelenség: a romák viselkedése pedig elválaszthatatlan a társadalom egészétől. - Tömeges megbetegedésről még most sem lehet beszélni, a cigánytelepekre egyelőre nem tört be a járvány – állapította meg Dancs Mihály. Kérdés, meddig marad így. Koronavírus esetekről a romák körében is egyre többet lehet hallani, esetenként nemzetiségi képviselők is megfertőződnek. (Még tavasszal az egyik kisváros roma önkormányzatának vezetője életét vesztette a járványban.) Az ORÖ elnökhelyettese azt tapasztalja, hogy ma már – főleg azokon a településeken, ahol előfordultak fertőzések – a romák is komolyabban veszik a veszélyt. Rögtön hozzátette: még mindig nem eléggé. Aligha kell ecsetelni, milyen súlyos következményekkel járna, ha az egészségügyi és mindenfajta szempontból leszakadt helyzetben lévő közösségekbe berobbanna a vírus. - Jó lenne, ha járványügyi intézkedései során a kormány a társadalom alsó tizedével, a legszegényebb sorban élő egymillió emberrel is intenzíven foglalkozna – hangsúlyozta korábban Setét Jenő. Nincs jele azonban annak, hogy a roma szervezetek által megfogalmazott – például a családi pótlék emelésére vonatkozó – kéréseket a kormány teljesíteni szeretné. A járvány terjedésére reagálva az országos önkormányzat Agócs János, az ORÖ elnöke vezetésével áprilisban „roma operatív csoportot” hozott létre. Ennek elérhetőségei ma is fellelhetők az ORÖ honlapján. A gond csak az, hogy az operatív csoport egy ideje nem működik – tájékoztatta lapunkat Dancs Mihály, aki maga is tagja a testületnek. „Valószínűleg újjá kell szerveznünk” – jegyezte meg. Az elnökhelyettes közlése szerint az ORÖ ismét felvette a kapcsolatot a kormányzattal, de arról, hogy a tárgyalásoknak volt-e valamilyen konkrét eredménye, nincs tudomása. Cz. G.