Káoszba fulladó álom lett a biodómból

Havi százmillió forintba kerül a biodóm üzemeltetése, holott még meg sem nyílt. Mire átadják, lejár a kivitelezői garancia.

Reális számítások szerint fél évvel később, 2024. szeptemberében adhatják át a fővárosi állatkertben épülő biodomot ahhoz az időponthoz képest, amit az optimista szcenárió alapján a budapesti önkormányzat pár hete megjelölt – derül ki a projektet értékelő és a befejezés alternatíváit feltáró Enviroduna Kft. október elején nyilvánosságra hozott jelentéséből. Ehhez az is kellene, hogy a folytatáshoz szükséges döntések idén novemberben megszülessenek, hogy jövő februártól elindíthassák a szükséges közbeszerzési eljárásokat. Ám nagyon sok a bizonytalanság az ütemtervben és a költségvetésben, ráadásul további csúszáshoz vezethet, ha más lesz a projektgazda: a kormány nemrég jelentette be, hogy átvenné Budapesttől – más beruházásokkal egyetemben – a biodómot. A Enviroduna jelentésében az áll, hogy projekt befejezését több minden hátráltathatja. A nagy növények például a beszerzési helytől függően csak hosszabb karantén után helyezhetőek el a biodómban. A beültetéshez – lévén akad köztük 12 méter magas, 1,5 tonnás példány is – különleges állványrendszer szükséges, amelyet azután el kell bontani ahhoz, hogy nekilállhassanak a dekorációs és belsőépítészeti munkáknak. Az állatok csak ezután jöhetnek. Még ennél is nagyobb probléma, hogy az eredetileg megvásárolni kívánt növények sem méretben, sem elrendezésben, sem élőhely szempontjából nem illenek a kialakított növényvályúkhoz. Ráadásul az épület statikai merevítő bordái több helyen átszelik a kazettákat, így nem biztosított a vízelvezetés, máshol pedig a látogatói útvonalat keresztezik a merevítők. A tervektől eltérő kivitelezésről a fővállalkozó Market Építő Zrt. egyébként nem értesítette sem a megrendelőt, sem a növényesítési tervek készítőjét.



Maradjon saját tulajdonban – A biodóm soha nem volt a városvezetés szíve csücske, bár zuglói polgármesterként én eleinte tudtam szeretni a beruházást, ám a részletek megismerésével csökkent a lelkesedésem – válaszolta a Népszava kérdésére Karácsony Gergely főpolgármester, miután a kormány bejelentkezett a projektre. A főváros azonban mindenképpen saját tulajdonában akarja tartani az állatkert szerves részeként megépült Pannon Parkot. Egy dolog biztosan nem történhet meg – mondta a városvezető –, az, hogy nem fejezik be a projektet, hiszen már rengeteg közpénz van benne.

A 34,4 milliárdért felhúzott építmény jelenlegi készültsége az Enviroduna álláspontja szerint sem építészeti, sem gépészeti, sem elektromos szempontból nem felel meg a kulcsrakész követelményeknek, az előírt üzempróbákat pedig nem megfelelő módon, vagy egyáltalán nem folytatták le. A medencéket például fel sem töltötték vízzel az októberi átadás-átvételkor, mivel magas a gépészeti rendszer elfertőződésének kockázata, illetve tönkremehetnek a szűrők. Csakhogy a milliárdos értékű medencegépészeti berendezések még a létesítmény megnyitása előtt elveszítik garanciájukat, így bármi gond lesz ezekkel, a javítás költségét a projekt befejezőjének kell állnia. S ez még nem minden. A különleges kialakítású, fóliamembránnal fedett épület működtetésének egyik legsarkalatosabb pontja a légtechnika. A hőmérséklet és a relatív páratartalom ugyanis széles tartományon belül ingadozhat. A beszabályozási folyamat a teljes betelepítést követően legalább 2 év. Mindezeknél is súlyosabb, hogy a 36 hónapos kivitelezői garanciát a korábbi szerződésjogi és projektirányítási problémák miatt gyakorlatilag lehetetlen teljes körűen érvényesíteni, miközben a létesítmény értéke a 2024-es megnyitóra több milliárd forinttal csökken. A tavaly augusztusi – tehát még az előző városvezetés idején aláírt – szerződésmódosítás következményeként novembertől a Fővárosi Növény- és Állatkert kötelessége a létesítmény üzemeltetése, karbantartása, valamint a vagyonbiztosítás, az őrzés-védés, az energiabeszerzés, a közüzemi szolgáltatások biztosítása. S ez bizony nem lesz olcsó. Az Enviroduna becslése szerint csak az elkövetkező 18 hónap alatt mindez 1,8 milliárdot emészt fel. A projekt-tervekben óriási lyukak éktelenkednek, így több részfeladatra továbbra is csak közelítő becslések vannak. Ugyanakkor a jelentés szerint a biodóm 10 milliárd forinttal kevesebből is befejezhető a korábban becsült 26 milliárdos plusznál. "A 10 milliárdos költségcsökkentés javarészt szemfényvesztés" – jegyezte meg a Népszavának egy, a projektet jól ismerő, ám neve elhallgatását kérő forrás. Az Enviroduna egyszerűen kihúzta a tételek közül a megnyitóig terjedő időszak 3,7 milliárdos üzemeltetési költségét, a 400 milliós marketingköltséget, a kiszolgáló zóna kialakítását (holott ezt valakinek ki kelle fizetni), illetve a hullámvasút felújítását és a külső közterület rendezését összesen 3,9 milliárd forint értékben (holott előbb-utóbb ezt is meg kell csinálni), mondván ezek nem tartoznak szorosan a projekthez. Más tételeket pedig drasztikusan visszavágott, így az állat- és növénybeszerzését. Az Enviroduna szerint ettől nem csökken majd a látogatói élmény. Forrásunk viszont kétli, hogy ilyen szűk büdzséből fenntartható, az eredeti álmokkal legalább köszönő viszonyban lévő létesítmény hozható ki.

Parkolópályán a hullámvasút Az 1922-ben épült, műemléki oltalom alatt álló hullámvasutat azzal az ígérettel zárták le 2015-ben, hogy három év múlva újra megnyitják. Most úgy tűnik, hogy még a biodóm 2024-re ígért átadásakor se ülhetünk fel rá. A szűkös büdzsé miatt ugyanis kihúzták a projekt költségvetéséből az alatta található mesecsónakkal bővített felújítási program 2,35 milliárdos tételét. A hullámvasutat utoljára 1971-ben újították fel a Hungária körút építésekor, azóta csak az elkopott részeket cserélték, illetve karbantartást végeztek. 2013-ig a Vidámpark, majd a Hol nem volt park részeként működött. 2014-ben összesen 172 ezren ültek fel a hullámvasútra, ami nagyjából tízezer körnek felel meg. Népszerűsége 2015-ben sem csökkent.

Minderről ráadásul Tarlós István is tudott, hiszen 2019 februárjában már készült egy projektjelentés nemzetközi szakértők bevonásával, akiket egyébként most az Enviroduna is meghallgatott és több megállapításuk az új jelentésben is visszaköszön. Tarlósék azonban 2019 májusában az FKT elé sem engedték bevinni a biodómra vonatkozó előterjesztést, holott abban már szerepelt, hogy 17 milliárd hiányzik. Ezek után furcsa, hogy Tarlós azt nyilatkozta korábban: meglepték a számok. Az eredeti megvalósíthatósági tanulmányban sokkal alacsonyabb működési költségekkel számoltak a reálisnál, ráadásul a hasznos élettartamukat elérő eszközök megújításával egyáltalán nem kalkuláltak. A biodóm üzemeltetése várhatóan veszteséges lesz. Bár az állatkert látogatószáma az új látványosságok megnyitása után a várakozások szerint jelentősen nő, de a külföldi példák azt mutatják, hogy az érdeklődés 3-4 év után visszaesik és a vonzerőt csak újabb fejlesztésekkel lehet feléleszteni, ami újabb befektetést igényel. Miközben az évről évre magasabb költségvetési hiányt is a tulajdonosnak – jelen állás szerint a fővárosi önkormányzatnak – kell majd előteremteni. A fentiekről a fővárost is megkérdeztük, de lapzártáig nem kaptunk válaszokat.