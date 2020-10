Polgárháború előtti hangulat a Munkáspártban

"A szégyen napja" és Jeremy Corbyn tagságának felfüggesztése után Sir Keir Starmer elnök a párt egységének megőrzése mellett foglalt állást. Amellett kardoskodott, hogy "nem akarja megbontani a párt egységét" és "nincs ok egy Labouron belüli polgárháború kirobbanására". Az ügyészség egykori igazgatója, aki felesége révén személyesen is kötődik az izraelita felekezethez, csütörtöki fejleményekre reagált. Akkor tette közzé 130 oldalas jelentését az Egyenlőségi és Emberi Jogi Bizottság (EHRC), amelyben leszögezte: a Munkáspárt három területen is megsértette a törvényt. Beleavatkozott a zsidóellenes rasszizmussal kapcsolatos panaszok kezelésébe, zaklatta a párt zsidó tagjait és nem képezte ki megfelelően a párt személyzetét a fajgyűlölet visszaszorítására. Sir Keir már a dokumentum nyilvánosságra hozatalakor jelezte, milyen nehéz olvasmány volt ez számára, hiszen éppen egy munkáspárti kormány vezette be az egyenlőségre vonatkozó törvényt. Bocsánatot kért a cserben hagyott zsidóknak okozott fájdalomért, de különösen attól a két volt képviselőnőtől, akik a párton belüli antiszemitizmus miatt mondtak le. Az EHRC vizsgálatát jegyző Alasdair Henderson kiemelte, hogy nem lehet egyetlen személyt felelőssé tenni a történtekért és a probléma súlyosabb annál, hogy azért csak Jeremy Corbynt lehetne hibáztatni, de végeredményben rajta kell számon kérni a vezetése idején elkövetett hibákat. A párt éléről a múlt év decemberi választási kudarc után lemondott, radikális politikus visszautasította a jelentés bizonyos elemeit. Elismerte, hogy a zsidó párttagoknak igazuk volt és foglalkozni kellett volna a kérdéssel, nagyon sajnálja a történteket, ám állásfoglalása utolsó részével magára haragította az új pártvezetést és a közvéleményt. Mint mondta, egy antiszemita pont eggyel több a megengedettnél, de a problémát politikai okokból drámaian eltúlozták a párt belső és külső ellenségei és a média többsége. Emiatt Corbynt a párt főtitkára, David Evans felfüggesztette a Munkáspártból és annak parlamenti frakciójából. A nagy-britanniai zsidó közösség üdvözölte a jelentést, ám a Labour radikális szárnyának képviselői helytelenítették és lemondásokkal is fenyegettek. A közvéleményt azonban leginkább az foglalkoztatja, hogy az ország nagyobb részét érintik a pandémia második hullámának megfékezése érdekében bevezetett szigorítások. Walesre és Észak-Írországra teljes vesztegzár vonatkozik, Skóciában és Angliában változó keménységű megszorítások nehezítik az életet. Több miniszter szavaiból is az derült ki, hogy a szigetország idén búcsút mondhat a hagyományos karácsonynak. A tudósok korábban is napi 90-100 halálesetre számítottak, ám a hétnapos átlag most megközelíti a kétszázat. Becslések szerint a napi új fertőzések száma százezer körül mozog. A tesztelés és kontaktkövetés rendszere változatlanul alul teljesít. A legnagyobb baj azonban az, hogy, legalábbis Angliában és jól láthatólag Londonban, az emberek egyre kevésbé tartják be a korlátozásokat. A fegyelmezetlenség miatt is mondta Gina Radford, volt tisztifőorvos-helyettes, hogy egy országos karantén "nagyon, nagyon valószínű".