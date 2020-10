Muszlim fiatalok randalíroztak egy bécsi templomban

Itthon eközben a mentők napi többezer helyre nem érnek ki időben tesztet csinálni.

Erről Ivan Korčok szlovák kül- és EU-ügyekért felelős miniszter számolt be a Twitteren. Megjegyezte, hogy bár csak ötven embert kértek, a magyar kormány mégis 200 főt küld, amit nagyon köszön Szijjártó Péternek. A magyar dolgozók Komáromban, Léván, Nyitrán és a Kassa közelében lévő Tőketerebesen segítenek be a tesztelésbe. A 444.hu pénteken több hazai egészségügyi intézményből és felsőoktatási intézményből is úgy értesült, hogy Szlovákiába toboroznak önkénteseket. Akadt hely, ahol igen jó pénzt ígértek a munkáért. A portál szerette volna megtudni, hogy nem tartják-e problémásnak, hogy a jelenleg nagyon súlyosan túlterhelt magyar egészségügyi intézmények kisegítése helyett külföldre küldenek szakembereket.

Szlovákiában a múlt hétvége óta lényegében kijárási tilalom van érvényben a durván emelkedő esetszámok miatt. Emellett arról is döntöttek, hogy letesztelik a teljes lakosságot. Ebbe a programba segít be most Magyarország. A hazai tesztelési kapacitáshiány súlyosságát jelzi, hogy már a mentők is alig bírják a tempót. Mint a Népszava is megírta, hétfőn több mint nyolcezer, szerdán pedig újabb 4-5 ezer közötti helyszínre nem értek oda mintát venni. Az sem ritka, hogy négy-öt nap múlva érkeznek meg a covid-tesztre várókhoz a mintavevők.