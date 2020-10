Neymar hetekre kidőlt

A klubok azt állítják, mindent megpróbáltak, de nem tudtak teljes mértékben eleget tenni a törvényi előírásoknak, az MLSZ nem büntet, mert nincs erre felhatalmazása.

Múlt csütörtökön jelent meg a Magyar Közlönyben a kormányrendelet, amely minden nyilvános rendezvényen, így a labdarúgó-mérkőzéseken is kötelezővé tette a nézők számára a maszkviselést az esemény teljes időtartama alatt. A rendelet azt is előírta, hogy a maszkot nem viselő személyeket figyelmeztetni kell, ha ez nem segít, akkor a szabályszegők nem maradhatnak tovább az események helyszínén. Lapunk körkérdést intézett azokhoz a klubokhoz – Diósgyőr, FTC, Mezőkövesd, MTK, Paks, ZTE –, melyek házigazdaként rendezői voltak az NB I-ben az elmúlt hétvégi bajnoki találkozóknak, így őket terhelte a felelősség a kormányrendelet betartatásáért. Az alábbi kérdéseket tettük fel: mennyire tartották be a nézők a maszkviselésre vonatkozó jogszabályt, betartható ez a rendelet, volt-e olyan szurkoló, akit kivezettek a stadionból, mert felszólításra sem vette fel a maszkját? Mezőkövesdről és Paksról nem kaptunk választ. A többi reakcióból az derült ki, hogy a klubok megítélésük szerint minden tőlük telhetőt megtettek, a legtöbb helyszínen külön maszkokkal várták a drukkereket, hogy annak is tudjanak adni, aki esetleg nem hozott magával. Az FTC az Újpestet fogadta több mint tizenötezer szurkoló volt a stadionban. A zöld-fehérek válaszukban elismerték, hogy nem tudták teljes mértékben betartatni a kormányrendeletet. „Az FTC mindent és még annál többet is megtett és meg fog tenni azért, hogy a kormányrendeletben foglaltaknak eleget tegyen. Nyilván a klubnak, mint rendezőnek mindent meg kell tennie a szurkolók, a nézők biztonságáért is. Kérjük, higgye el, hatalmas energiákat mozgósítottunk már a legutóbbi mérkőzésen is. Mindenesetre mindenből és mindig igyekszünk tanulni, most is le fogjuk vonni a tanulságokat és igyekszünk majd még jobban tenni a dolgunkat” – írták a ferencvárosiak. Zalaegerszegről azt írták, hogy szeptember óta várják ingyen maszkokkal a stadionba érkezőket, a szurkolói shopban a klub címerével ellátott arctakaró is kapható.



Az egyesület szerint a drukkerek egymásra is figyeltek a Budafok elleni múlt vasárnapi találkozón és rászóltak a másikra, ha nem viselt maszkot.

Viszont azt is megjegyezte a klub, hogy enni-inni csak a maszk levételével lehet a lelátón. „Klubunk igyekezett mindenkivel betartatni az előírásokat, hivatalos felületeinken előzetesen kiemelten tájékoztattuk a rendeletről a szurkolókat – reagált az MTK. - Már a mérkőzés kezdete előtt a szurkolói shopban is egyszerre csak egy ember tartózkodhatott, minden beléptetési ponton kint volt az ezzel kapcsolatos információs tábla (…). A kapuknál dolgozó őrök mindenkivel felvetették belépéskor a maszkot. Tapasztalatunk szerint szurkolóink ezt fegyelmezetten viselték a mérkőzés során, leszámítva azt a rövid időszakot, amikor az illető ételt vagy italt fogyasztott.” Diósgyőrből azt írták, hogy a szurkolók jelentős többsége betartotta a járványügyi előírásokat, a DVTK 500 darab egyszer használatos steril maszkkal készült arra az esetre, ha valaki nem hozott magával maszkot. A biztonsági szolgálat munkatársainak néhány esetben kellett figyelmeztetni a nézőket a szabályok betartására. Egyik stadionból sem vezettek el senkit a maszkviselés elmulasztása miatt. A televíziós közvetítésekből az derült ki, hogy minden helyszínen voltak olyanok, akik akkor sem takarták el az arcukat, amikor nem étkeztek vagy az állukon viselték a maszkot. Megkérdeztük a Magyar Labdarúgó-szövetséget (MLSZ), indul-e fegyelmi eljárás azért, mert nem tartották be maradéktalanul a kormányrendeletet? „A szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken a maszkviselési kötelezettséget országos érvényű kormányrendelet írja elő, melynek betartatása, ellenőrzése és az esetleges be nem tartásának szankcionálását a rendelet szabályozza, amely ilyen irányú intézkedésre az MLSZ-t nem hatalmazza fel. Kötelességünknek éreztük azonban, hogy a rendelet megjelenését követően külön levélben hívjuk fel a labdarúgó sportszervezetek figyelmét a rendelet betartására, amely minden állampolgár kötelessége és érdeke. A fentiekből következően az érvényes jogszabályok alapján az MLSZ fegyelmi szabályzata és a szabályzatot alkalmazó fegyelmi bizottság nem rendelkezik hatáskörrel ebben a kérdésben” – írta az MLSZ. A Népszava megkereste a kormányrendelet esetében hatáskörrel rendelkező Miniszterelnökséget, kíváncsiak voltunk, a jogalkotó vizsgálja-e, betartották-e az általa hozott rendelkezéseket, de szerdán elküldött kérdéseinkre pénteki lapzártánkig nem kaptunk választ. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint november 2-től tovább szigorítanak a maszkviselés szabályain, csak étkezés idejére szabad levenni sporteseményeken is. Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában arról beszélt, rendőr is intézkedhet a maszkot nem viselőkkel szemben. A futballstadionok eddig kivételezett helyzetben voltak, az odajárók védettséget élveztek (a Hungaroringre nem engedtek nézőket, a stadionokba mehetnek). Vajon így marad ez a jövőben is?

