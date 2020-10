Négyet vágott a Real Madrid (videó)

A lilák egy hete edzőjük és a szakmai stáb nélkül készülnek a koronavírus miatt.

A mérkőzés elhalasztásába az MTK vezetősége nem egyezett bele, ezért a magyar szövetség nem engedélyezte azt, így az újpestieknek ifjúsági korosztályú futballistákkal kiegészülve kell pályára lépniük házigazdaként vasárnap 16 órától, írja a távirati iroda. Az Újpest FC honlapjának szombati beszámolója szerint koronavírusos megbetegedések és sérülések miatt igencsak megfogyatkozott a csapatuk, az első keretnek jelenleg 9 tagja bevethető. Az együttes egy hete Predrag Rogan vezetőedző és a szakmai stáb fizikai jelenléte nélkül készül, a felkészülésben az U19-es és az NB III-as csapatok szakmai stábjai segítenek. Arra azért kíváncsiak vagyunk, hogy ha ugyanez a helyzet az MTK-nál állna elő, ők is hasonló elbánásban reménykednének-e. Az Újpest FC mindenesetre nem szúrt oda ellenfelének, honlapján ennyit üzent: Az MTK csapatának sok sikert és jó egészséget kívánunk a bajnokságban!

Predrag Rogan nem érti

Íme Predrag Rogan, az Újpest FC vezetőedzőjének nyilatkozata a történtek kapcsán az Újpest honlapján: „A sport már nem az, ami régen volt! Ha valahol igazán léteznie kéne a sportszerűségnek az élet bármely területén, az a sportban kellene, hogy legyen. A koronavírusos idők sok változást hoztak, és egyértelműen látszik, sajnos, hogy az etikai elvek is változnak. Most, amikor arra lenne szükség, hogy maximális megértéssel legyünk egymás iránt, amivel szembesülünk, nevezzük bárminek is, az ‘erő és fölény fitogtatása, a tisztelet hiánya’. Szükségét érzem annak, hogy megosszam az alábbiakat a nyilvánossággal. Megfertőződtem a koronavírussal, minden tünete jelentkezett nálam, képtelen vagyok felkelni az ágyból. Az első csapatnak több, mint a fele, a teljes szakmai stáb, az összes edzőnk, fizioterapeutánk, orvosunk, mind-mind fertőzött. Jelenleg 10 játékosunk van, akik a legutóbbi teszteléskor ugyan negatív eredményt produkáltak, és pályára tudnak lépni, de mind együtt voltak a többi játékossal, együtt készültek, együtt játszottak... A koronavírus megtámadta a klubunkat, és nekünk most ezzel kell megküzdenünk. Sajnos teljesen érthetetlenek számomra az MLSZ előírásai, de nem dolgom ezt megérteni, a szabály az szabály. Az ellenfelünk hozzáállása, aki nem hajlandó elhalasztani a mérkőzést, szintén kicsit érthetetlen. Azzal, hogy nem egyeznek bele a találkozó későbbi időpontban történő lejátszásába, veszélybe sodorják a saját játékosaikat, és akár az egész bajnokságot is. De, ahogy mondtam, a sport már nem az, ami régen volt.” *Az MLSZ augusztusban hozta meg azt a szabályozását a klubokkal egyetértésben, mely értelmében nem engedélyez halasztást, kivétel csapatonként egy-egy alkalommal. Az Újpest FC ennek értelmében kérte a halasztást, de ehhez a kérelemhez az ellenfélnek is hozzá kell járulnia, és csak ezek után kerülhet a kérelem az MLSZ bizottsága elé.