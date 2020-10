Egy orvos vallomása: covidosokkal telített a győri kórház, egyre fiatalabb betegek kerülnek gépre

Két sapkája volt Balogh Sándornak: állami cégvezetőként is számlázott egy saját érdekeltségébe tartozó Kft-nek.

Hozzátartozói és ismerősei nevére írt cégek között osztott közpénzt Balogh Sándor, a vizes vb-t szervező Bp217 cég korábbi, jelenleg körözés alatt álló gazdasági igazgatója – írja a G7 portál , a Párbeszéd képviselője, Szabó Tímea által kiperelt szerződéslistára hivatkozva. A lap szerint a költségvetési csalással és befolyásvásárlással is gyanúsított Balogh részben volt felesége, Mager Andrea nemzeti vagyonért felelős miniszter lakására jegyeztette be céghálóját, ami több milliárd forinttal károsította meg az államot.

A 24 éves cégvezér

A lap a 24 éves, Sz. Ádám nevű férfi esetén keresztül mutatja be cikkében, hogyan is zajlott kisebb léptékben a közpénz-szivattyúzás. Sz., fiatal kora ellenére már egy tucatnyi cég ügyvezetője volt, mikor biztonságtechnikai tanácsadói szerződést kötött a vizes vb-szervezőjével. A munkáért nyolc hónapon át havi 450 ezer forintot fizettek ki neki, összesen 3,6 millió forintot. Az Sz. Ádám vezette cégek pedig így vagy úgy, de kivétel nélkül kötődtek valahogy Balogh Sándorhoz is – teszi hozzá a portál.

Balogh szerződést köt Balogh-gal

A körözött gazdasági igazgató nem csak a fiatal férfivel dolgozott együtt: öt nővel, közöttük egy testvérpár és egy testvértrió cégeivel kötött rendszeresen megállapodásokat, Sz. Ádám pedig az egyik nő fiaként került képbe. A most kiadott szerződéslistában ugyan jellemzően nem szerepelnek milliárdos összegek, mégis jól mutatja, hogy az adófizetői pénzek hogyan vándoroltak át az állami kinevezettekkel szoros viszonyban lévők vagy akár maguk az állami kinevezettek zsebeibe. A Balogh-hoz egyértelműen köthető személyek vagy szervezetek mellett a szerződéses partnerek között többen szerepelnek az úszósport vagy a Balogh által akkoriban elnökölt Magyar Szinkronúszó Szövetség környékéről, illetve több cég is szinte csak a Bp2017-tel kötött szerződés miatt tett szert bevételre az elmúlt években. A listán kétszer is feltűnik az azóta felszámolás alatt álló CH-Industries Zrt., amelyben egy céghálón keresztül maga Balogh Sándor is tulajdonos volt. A cég műszaki projektvezetésre óránként és mérnökönként 15 ezer forintot számlázott, de az nem derült ki, hogy összesen mennyi pénzt fizetett a Balogh által vezetett állami vállalat a Balogh tulajdonában álló cégnek. A CH-Industries emellett hat hónapon keresztül kapott eleinte havi nettó 450 ezer, majd 550 ezer forintot „tervező mérnöki feladatokra”.

Kongói és francia tulajdonosok

Az egyik legfurcsább szerződést a Design Group nevű céggel kötötték, amely szintén több szálon kötődik Baloghhoz. A cég 2017 februárjában vette fel ezt a nevet, miután tulajdont szerzett benne egy-egy, neve és lakcíme alapján francia és kongói állampolgár. Három hónappal később pedig nettó 50 millió forintos szerződést kötött az állami céggel „VIP catering szolgáltatásra”. A Bp2017 úgy kötött velük szerződést, hogy a Design Group már a 2016-os beszámolóját sem adta le, és ez azóta sem változott, ami miatt 2018-ben elindították a cég kényszertörlését – írja a G7.