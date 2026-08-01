A bent fekvő pácienseket ideiglenesen egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter néhány napja számolt be arról, hogy csaknem egy tucatnyi kórházban még dolgoznak azon, hogy legyen működő klíma.
A gyermek körülbelül tizenöt méteres magasságból esett le. Néhány törést és a tüdő zúzódását, illetve enyhe agyrázkódást szenvedett.
A volt olasz kormányfő 12 napot töltött bent tüdőgyulladás és a leukémiája súlyosbodása miatt.
A 44 nem 70 - közölte az ukrán elnök a saját és Vlagyimir Putyin korára utalva.
Ami Magyarországon nem sikerült, Romániában három hét alatt megvalósult, Covid intenzív osztályon fotózhattunk.
Nemény András polgármester a szombathelyi közgyűlésen beszélt a helyi kórház leterheltségéről.
Az államfőt a prágai Központi Katonai Kórházba szállították, miután találkozott a csehországi választásokon vesztes Andrej Babis kormányfővel.
Megviselt dolgozók, lelkileg megterhelő munka, súlyosabb állapotú betegek - ezekről mesélnek a filmben az intézmény munkatársai.
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház vezetője kifakadt.
A kórházi dolgozók fizikailag és lelkileg is egyre nehezebben bírják a koronavírus-járvány terhelését.
Bányai Gábor hetek óta fekszik a kiskunhalasi mobilkórházban.
Ezer lélegeztetett beteg körül van a kórházak teherbíró képessége, de a kormányfő által előre vetített covidos betegszám ennek a dupláját eredményezheti.
A dolgozók megelégelték a mostoha, gyakran embert próbáló munkakörülményeket.
A koronavírussal fertőzött Aradszki Andrást hetek óta kórházban kezelik.
A romániai orvosok szigorúbb korlátozásokat sürgetnek.
– Aki testközelből látja, hogy ez a koronavírus milyen tüneteket, milyen elesettséget, milyen gyengeséget okozhat, az komolyan veszi – mondta az intézmény megbízott igazgatója.
Svéd Tamás szerint a szakdolgozók és további kisegítő személyzet létszáma éppen hogy elegendő a gyógyszereléshez, tápláláshoz, légutak tisztán tartásához – a nagy emberigényű beavatkozásokra, így a betegek forgatására, a kimenetelt javító hason fekve lélegeztetésre alig marad kapacitás.
A koronavírusos fertőzöttek egyre csak jönnek, két intenzív osztály sem elég az ellátásukhoz.
Az Orbán Viktor tanácsadójaként is ismert költő mesterséges lélegeztetésre szorul a hírportál szerint.
A volt belügyminiszter feleségével együtt kapta el a koronavírust.
A koronavírus a második világháború óta a legnagyobb kihívás az egészségügy számára. Az viszont nem igaz, hogy az európai szolidaritást is maga alá temette a vírus.
Mindannyian idősek, más alapbetegséggel is küzdenek, állapotuk súlyos.
Az ismert fertőzöttek tizede súlyos betegnek számít, a betegek száma ezer fővel nőtt egy nap alatt. Csak igazolással szabad az utcára lépni.Az ismert francia fertőzöttek tizede súlyos betegnek számít, a betegek száma ezer fővel nőtt egy nap alatt.
Megteltek az intenzív osztályok, az országos tisztifőorvos hivatala 500 ezer forintos bírság kilátásba helyezésével ösztönzi krízis kezelésre a kórházi vezetőket.
Tüdőgyulladás miatt pénteken kórházba szállították, jelenleg egy ibizai kórház intenzív osztályán ápolják a „fenomén” Ronaldót, a brazil válogatottal 1994-ben és 2002-ben is világbajnok, jelenleg 41 éves korábbi futballistát.
Rossz híreket kaptunk a rocklegenda állapotáról: hétvégén intenzívre került- írja a Bors.
Eszméletlenül találták otthonában és egy Los Angeles-i kórház intenzív osztályára szállították kedden Joni Mitchell kanadai énekesnőt, dalszerzőt.
Az intenzív osztályon kötött ki egy kétéves gyerek, miután hányás és rosszullét miatt kórházba szállították- írja a Blikk.