Elromlott a klíma a Keszthelyi Kórház intenzív osztályán, a hétvégén nem fogadnak új beteget

A bent fekvő pácienseket ideiglenesen egy másik, klimatizált helyiségben helyezték el. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter néhány napja számolt be arról, hogy csaknem egy tucatnyi kórházban még dolgoznak azon, hogy legyen működő klíma.