Ötös lottó – Mutatjuk a nyerőszámokat

Az ország keleti térségében derült időre, a Dunántúlon vastag felhőtakaróra számíthatunk.

Szombat este várhatóan gyengén felhős vagy derült lesz az ég, a nyugati részeken azonban erősen felhős körzetek is lehetnek. Hajnalban párássá válik a levegő, helyenként köd is képződhet, amelyre nagyobb esély a Dunántúlon van – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-előrejelzéséből

Az MTI által is idézett prognózis szerint vasárnap napközben is megmarad a kettősség, ugyanakkor késő délutántól északnyugaton megvastagszik a felhőzet, kisebb eső is előfordulhat. Az északnyugati szél estére mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon többnyire 5 és 10, a Dunától keletre 0 és +5 fok között alakul, de néhol gyengén fagyhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 11 és 15 fok között valószínű, de a délnyugati határ mentén kissé melegebb is lehet.