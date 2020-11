Hamilton, a nevető harmadik

A Mercedes kettős győzelmet aratott az Emilia Romagna Nagydíjon Imolában, ezzel bebiztosította zsinórban hetedik konstruktőri világbajnoki címét.

Noha pénteken egyetlen kört sem tudtak megtenni a pilóták Imolában, a szombati egyetlen szabadedzés elégségesnek bizonyult a felkészüléshez, az időmérőn pedig érdemben nem borult fel a papírforma, a két Mercedes-pilóta harcolhatott az első rajpozícióért. Végül Valtteri Bottas kevesebb, mint egy tizeddel megelőzte Lewis Hamiltont. Az idény 13. futamán – amelyet zárt kapuk mögött rendeztek – Bottas jól kapta el a rajtot, megőrizte vezető pozícióját, míg a harmadik helyről startoló Max Verstappen (Red Bull) megelőzte Hamiltont. Mint utóbb kiderült Bottas autójának padlólemeze megsérült, ennek ellenére az éllovas trió fokozatosan növelte előnyét. A 8. körben Pierre Gasly (Alpha Tauri) az ötödik helyről műszaki hiba miatt feladni kényszerült a viadalt, majd a várakozásoknál hamarabb, már a 10. körben elkezdődtek a kerékcserék. Az élmezőnyből elsőként Verstappen állt ki a 19. körben, egy körrel később Bottas is így tett, hogy a holland ne tudjon elé kerülni. Hamilton ezzel szemben jóval tovább kint maradt, és csak a 30. körben állt ki. Ekkor Esteban Ocon (Renault) kiesése miatt rövid időre virtuális biztonsági autós korlátozás lépett érvénybe, ez pedig biztossá tette, hogy Hamilton az első helyre tud visszajönni a kerékcseréjét követően. Autója sérülése miatt Bottas egyre többet hibázott, és a 43. körben Verstappen megelőzte. Ám a holland az 51. körben durrdefekt miatt kiesett, ezért beküldték a biztonsági autót a mezőny elé. Maradt még ezután is izgalom: nem sokkal később George Russell (Williams) – még a biztonsági autós fázisban – a falnak ütközött, Lance Stroll (Racing Point) pedig a kerékcserénél elütötte az egyik szerelőjét. Miután a biztonsági autó elhagyta a pályát, Hamilton ismét növelte előnyét, végül a leggyorsabb körért járó bónuszpontot is megszerezte.

„Nagyon kimerítő verseny volt, óriási tempóval lehet itt menni a pályán. Nagyon hálás vagyok, hogy részese lehetek ezeknek a sikereknek. Nem könnyű hétről hétre ilyen teljesítményt nyújtani, ehhez mindenkinek a precíz munkája kell. Hétszeres világbajnokok vagyunk, egészen hihetetlen, ezt majd az unokáimnak is mesélni fogom”

– mondta Hamilton, aki egy hete adta át a múltnak a legendás hétszeres vb-győztes német Michael Schumacher 91 futamgyőzelmet számláló rekordját. A 35 éves brit pilótának ez volt idei kilencedik, pályafutása során pedig a 93. győzelme, amivel tovább növelte előnyét az összetettben.

„A rajt nagyon jól sikerült, aztán a hetes kanyar kijáratánál volt egy törmelék, próbáltam nem a kerekekkel átmenni rajta, de sajnos így is megsérült az autó, amit ezután elég nehéz volt vezetni. Nagyon keményen próbáltam elkerülni, hogy Max megelőzzön, a határokon autóztam, s sajnos hibáztam” – fogalmazott Bottas, aki végül Verstappen kiesése miatt másodikként zárt.

A Mercedes tehát újabb kettős győzelmet aratott, Imolában pedig a német istálló az utolsó négy futam eredményétől függetlenül hatodszor is megvédte világbajnoki címét a konstruktőrök között. Korábban egyetlen konstruktőr sem nyert sorozatban hét vb-címet. „Annyira nem foglalkoztatnak a számok, de erre nagyon büszkék lehetünk” – jelentette ki Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke. Verstappen kiesése miatt Daniel Ricciardo (Renault) „ölébe hullott” a harmadik hely, az ausztrál pilóta a francia istálló színeiben másodszor állhatott dobogóra.

„Ez egy bizarr verseny volt. A negyedik helyre előre léptem a rajt után, azt hittem, hogy ez a legjobb eredmény ezen a futamon az előttem lévő három versenyző miatt. Nem tudom mi történt Verstappennel, de emiatt lehetek itt a dobogón. Óriási, hogy két dobogós eredményt elértem ilyen rövid idő alatt” – értékelt Ricciardo.

A negyedik Danyiil Kvjat (AlphaTauri) lett, őt Charles Leclerc (Ferrari) és Sergio Pérez (Racing Point) követte. A további pontszerző helyeken a McLaren és az Alfa Romeo duója osztozott Carlos Sainz Jr., Lando Norris, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi sorrendben. A szezon két hét múlva a Török Nagydíjjal folytatódik.