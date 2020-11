"Folytatjuk a munkát, amihez jogunk van: tanulni és tanítani akarunk!"

Életének 91. esztendejében elhunyt Sir Sean Connery Oscar-díjas skót színész, James Bond egykori alakítója.

A színész a BBC cikke szerint a Bahamákon hunyt el álmában, a hírek szerint hosszabb ideje gyengélkedett. A halálhírét családja közölte. Augusztus 25-én ünnepelte 90. születésnapját.



A távirati iroda azt írja, skót származására rendkívül büszke Connery Edinburghban, Skócia fővárosában született 1930-ban szegény munkáscsaládban. Színészi pályafutásának kezdete előtt több szakmában kipróbálta magát: volt koporsófényező, tengerész, rendszeresen állt modellt a művészeti akadémia növendékeinek, majd Londonba utazott és 1950-ben harmadik helyezést ért el a Mr. Universe testépítő versenyen. Nem szerzett diplomát, nem volt színészi képesítése. A filmstúdiók eleinte középszerű filmekben adtak neki lehetőséget. Első komolyabb szerepét Lana Turner oldalán kapta 1958-ban a Máshol, máskor című filmben.

Alakja színészi pályáját tekintve leginkább James Bondéval forrt össze. Ahogy a Variety is írja, az 1962-es Dr. No című Bond-klasszikussal robbant be a karrierje, ezzel a filmmel vált világhírűvé.

Hét Bond-filmben is eljátszotta a leghíresebb brit kémet. Ismertebb filmszerepei közé tartozott többek között a Vadászat a Vörös Októberre, az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag, és persze az Aki legyőzte Al Caponét. Utóbbiért 1988-ban megkapta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat. A rózsa neve (1986) nyomozó szerzetesének alakításért BAFTA-díjat nyert, 1998-ban pedig elnyerte a BAFTA legrangosabb díját, a British Academy Fellowshipet. Utolsó filmje a 2003-ban, Alan Moore képregényéből készült A szövetség című alkotás volt.

Conneryt 2000-ben ütötte lovaggá II. Erzsébet királynő. Már évekkel korábban felterjesztették, ám mivel támogatta a skót függetlenséget, lekerült a listáról. A közvélemény nyomására azonban végül megkapta a címet. A színésznek két házassága volt, a másodikat Micheline Roquebrune-nel kötötte. Első házasságából született Jason nevű fia a filmszakmában dolgozik, csakúgy, mint unokája, a 23 éves Dashiell Quinn Connery.