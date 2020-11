Újabb döntésével bizonyította a kormány, mit tart igazán fontosnak

A kabinet rendeletben biztosít teljes mentességet a személyi jövedelemadó befizetésének kötelezettsége alól a jövő nyári magyar-szlovén rendezésű U21-es Európa-bajnokságon bármilyen munkát vállalóknak.

Korábban ugyanez a kormányrendelet megszületett a felnőtt kontinenstornáról is, amelynek három csoportmérkőzését és egy nyolcaddöntőjét idén nyáron a Puskás Ferenc Stadionban rendezték volna Budapesten, de az esemény a koronavírus-járvány elmaradt. Eredetileg az utánpótlás Eb-t is idén nyáron kellett volna lebonyolítani. Az szja-törvény vonatkozó melléklete értelmében adómentesen veheti fel napidíját, bónuszát, költségtérítését, pénzdíjait, formaruháit, a természetben biztosított ellátásokat, illetve a versenyekhez kapcsolódó promóciós jellegű juttatásokat mindenki, aki valamelyik Eb-n kap munkát az Európai Labdarúgó-szövetségtől (UEFA) vagy az UEFA tulajdonában álló gazdasági társaságtól vagy a rendező vagy részt vevő nemzeti sportszövetségtől. A kedvezmény különösen az UEFA-tisztségviselőire, a versenybírókra, a sportolókra, az önkéntesekre, a sportszervezetekre vonatkozik - írja az mfor.hu . Nem jár ilyen kedvezmény többek között a koronavírusos betegeket megmenteni próbáló kórházi dolgozóknak, a járvány miatt csőd szélére került vállalkozásoknak, a munkájukat év közben a koronavírus miatt elveszítő munkavállalóknak. Kizárólag a labdarúgással kapcsolatban munkát vállalók kapnak könnyítést, az külön megnyugtató, hogy az UEFA tisztségviselőire is vonatkozik a rendelet, ők közismerten nehéz körülmények között élnek, a napidíjaik pedig méltatlanul alacsonyak az elvégzett munkájukhoz képest, ezért számukra óriási segítséget jelent a kormány döntése.