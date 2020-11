Megüzente Pintérnek a Magyar Orvosi Kamara elnöke, hogy nem hajlandó válogatni

Pintér Sándor egy törvényjavaslattal sietett annak a polgármesternek a segítségére, akit már rég ki akar szorítani a helyi Fidesz a közéletből.

Kormánypárti belharcokra utaló passzust dugott el a belügy az egyik pár napja benyújtott törvénytervezetben. A Pintér Sándor által jegyzett javaslat eredetileg egy új, személyzeti ügyeket kezelő kormányzati szoftver létrehozásáról szól, de a 25-26. paragrafus témát váltva leszögezi: hiába ítélt el a bíróság egy polgármestert – és válik ezáltal méltatlanná a tisztség betöltésére –, attól még nyugodtan újraindulhat a posztért, s ha győz a választáson, visszaülhet a székébe. A belügyminiszter lényegében azzal indokolja a módosítást, hogy a választópolgárok akarata a kabinet számára szent, és ha egy elítéltet állítanak a település élére, akkor azt tiszteletben kell tartani. A törvénymódosítási javaslat egy konkrét ügy miatt született. Gyenes Leventét, a fővárosi agglomerációba tartozó Gyömrő független polgármesterét a bíróság 2016-ban jogerősen elítélte folytatólagos közokirat hamisításért és adócsalásért a kecskeméti számlagyárként elhíresült ügyben, amiért felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A város vezetője lemondott ugyan, de miután a közügyektől nem tiltotta el a bíróság, az időközi voksoláson újraindult, és 77 százalékos fölénnyel nyert. Ezt követően a Pest megyei kormányhivatal és a bíróság is kimondta, hogy méltatlan a tisztségére, így végül újfent távoznia kellett. Hogy mi utal Pintér javaslatában a belharcra? A helyi Fidesz a 2019 önkormányzati választáson az ismét csatasorba álló Gyenes ellenfelét, Mezey Attilát támogatta, aki veszített - a botrányai ellenére Gyömrőn rendkívül népszerű - független politikussal szemben. A városban nyílt titok, hogy vesztes ellenfelei abban reménykednek: esetleges újabb ügye miatt Gyenes rövidesen kiszorulhat a közéletből. A kecskeméti számlagyárban érintett vállalkozás ellen ugyanis – amelynek korábban vezetője volt a polgármester – a cégnyilvántartás szerint a NAV és a Fővárosi Ügyészség is büntetőeljárást folytat. Ám ha a Pintér javaslata átmegy, megismétlődhet a 2016-os eset: egy újabb időközin Gyenes könnyedén visszatérhet. A tervezet benyújtása összefügg forrásaink szerint azzal, hogy a Fidesz helyi választókerületi elnöke, Szűcs Lajos, a teniszszövetségnél – amelynek korábban elnöke volt – történt botrányok miatt meggyengült a pártban. Sokan nem bánnák, ha 2022-ben nem Szűcs indulna, vagy ha igen, akkor vélhetően veszítene az összefogó ellenzékkel szemben – Gyömrő a választókerület egyik legnagyobb városa. Pintér nem szívlelte meg az Alkotmánybíróság (AB) észrevételeit sem. A testület azért foglalkozott az üggyel, mert Gyenes a 2016-os ügyében panasszal fordult hozzájuk. Mint arról a hvg.hu beszámolt: az AB idén júliusban elismerte: a törvényi előírások nem világosak – ezért módosítás szükséges –, ugyanakkor hangsúlyozta, lehetőleg úgy kell megoldani a problémát, hogy „mind morális, mind jogi értelemben a feddhetetlenség” biztosított legyen. Egyébként nem ez az első eset, hogy a belügyminiszter a polgármester mellé állt: a méltatlanság mibenlétéről folyó négy évvel ezelőtti vitában a kormányhivatal és a Miniszterelnökség álláspontjával szemben arra az álláspontra helyezkedett az önkormányzati ügyeket is vivő tárca, hogy ha valakit újraválasztanak, a méltatlanság már nem áll fenn.