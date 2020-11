Rejtélyes műszaki hiba miatt nem jött gáz napokon át Ausztria felől

A rendőrség elrendelte a nyomozást annak kapcsán, hogy Paks fideszes polgármestere összesen mintegy 8 millióért eladta a közel százmilliós vagyonú városi hulladékcéget.



A rendőrség elrendelte a nyomozást a Paksi Hulladékgazdálkodási Nkft. eladása kapcsán - tudtuk meg Heringes Anita önkormányzati képviselőtől, aki 2018-ig az MSZP parlamenti frakciójában ült. Ismereteink szerint a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanújával vizsgálódik. A felügyeletet a Tolna Megyei Főügyészségtől a Paksi Járási Ügyészség vette át. Amiként arról korábban beszámoltunk , a város fideszes polgármestere, Szabó Péter márciusban 4,1 millió forintért eladta a Paksi Hulladékgazdálkodási Nkft. helyhatósági kézben lévő 49,9 százalékát a Vertikál Közszolgáltató Nzrt.-nek. A döntést az akkori, különleges veszélyhelyzeti szabályokra hivatkozva egy személyben hozta meg. A szintén általa irányított, több érintett önkormányzatot összefogó Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egyidejűleg 4,2 millió forintért értékesítette 50,1 százalékos tulajdonrészét. Bár a vevő, vagyis a térségi kukák ürítését ez év tavaszán átvevő, polgárdi székhelyű Vertikál jogi-tulajdoni helyzete nem különbözik a többi térségi hulladékszállítóétól, az utóbbi évek során mégis módszeresen vásárolja fel megrendült helyzetű társait. A most eladott Paksi Hulladékgazdálkodási Nkft. már három éve átadta térségi ellátási jogát a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nkft.-nek. Heringes Anita korábbi szavai szerint erre azért kényszerült a paksi cég, mert a pénzellátásukra hivatott, állami NHKV - közkeletű nevén a kukaholding - lecsökkentette javadalmazásukat. A térségi hulladék elszállítását így ez év elején a kaposváriaktól vette át a Vertikál, amit részben a Paksi Hulladékgazdálkodási Nkft. eszközeivel végez. Az ismeretlen tettes elleni feljelentést a városon belüli ellenzéki, egyaránt a Paksi Deák Ferenc Egyesületbe tömörülő képviselők tették meg magánszemélyként. (Heringes Anita és Mezősi Árpád egyébként MSZP-s, Barnabás István momentumos, Horváth Zoltán egykori jobbikosként, illetve Kudorné Szanyi Katalin független.) Panaszuk egyértelmű: az összesen 8,3 millió forintért eladott cégnél tavaly év végén csak készpénzben 38 millió forint állt. De a 43 millió forint követelés nagy részének behajtására is jó esély mutatkozott. Ezen felül értelemszerűen a vagyonba tartoznak a kukásautók is. Így legalább 70 milliós értéket adott el az önkormányzat körülbelül 8 millióért. Ráadásul, amiként feltártuk, a vételár megállapításához annak az Eco-Foldernek a vagyonértékelését vették alapul, amelynek ügyvezető-tulajdonosa, Farkas Endre évtizedekkel ezelőtt áttételes résztulajdonosként jegyezte a Vertikál jogelődjét, illetve korábban dolgozott is a vevő-társaságnál. A feljelentők óvatosan fogalmazó beadványa az eladó oldalán hűtlen kezelés gyanúját veti fel. Ráadásul meglátásuk szerint a veszélyhelyzetre hivatkozva a járványon kívüli ügyben hozott egyszemélyi döntés hivatali visszaélésnek minősülhet. (A korábbi felügyeletet ellátó Tolna Megyei Főügyészség összefoglalója a cselekmények kapcsán néven nevezi a polgármestert.) A nyomozás elmúlt heteiben nem történt érdemi előrelépés - tudtuk meg Heringes Anitától. Pedig üdvözölnék, ha mihamarabb lezárulna az ügy és fény derülne az eladás körülményeire. Reméli, hogy minél több vagyontárgy megmarad a város tulajdonában, hisz visszaszerezni sokkal nehezebb, mint megtartani. A konkrét adásvétel kapcsán elsődleges szempontnak nevezte, hogy Paksot ne érje anyagi kár, akár a cég és teljes vagyona visszaszolgáltatásával, akár a valós értéknek megfelelő vételár kifizetésével. Képviselőtársa, Mezősi Árpád megkeresésünkre védhetetlennek nevezte az ügyet, hiányolva a párbeszédet a paksi politikából. Szabó Péter fideszes polgármester lapunk írásos megkeresésére az elmúlt napok során nem reagált.

Valaki kukucskál A Paksi Deák Ferenc Egyesületnek a feljelentés mögött álló képviselői meglepődve szembesültek a hatósági iratokon, hogy az előttük ismeretlen, győri Horváth Roland János az övékhez nagyon hasonló fejlelentést tett. Ezt aztán a hatóságok egyesítették az általuk kezdeményezett üggyel. Mivel a győri magánszemély azóta sem keresett velük kapcsolatot és maguk se lelték fel, fogalmuk sincs, mi okból érezhette Horváth Roland János ily mértékben sérelmesnek az esetet. Óvatos megfogalmazásuk szerint a közbeavatkozás felveti annak elvi lehetőségét, hogy akár az ellenérdekeltek is értesülhetnek minden, számukra megküldött iratról. Adatbázisok Győrben ilyen néven egy vízvezeték-szerelőt tartanak nyilván. De 2006-ban indult Horváth Roland János nevű független képviselőjelölt is a paksi helyhatósági választásokon.

A Vertikál visszavonta az áremelést A nyáron megszaporodtak a Vertikál térségi hulladékszállítási tevékenységét illető lakossági panaszok - tudtuk meg Mezősi Árpád és Kudorné Szanyi Katalin ellenzéki önkormányzati képviselőktől. A cég jelentősen megemelte a térítéses - így például konténeres - szolgáltatások díját és a kukások látható hajszoltságából is keletkeztek károk. Ezeket a nyár végén a Paksi Deák Ferenc Egyesület kezdeményezésére rendkívüli testületi ülésen tárták a Vertikál képviselője elé. Azóta a gondok rendeződni látszanak - állították.

A kukaholding szerint nem véreztették ki a paksiakat A Paksi Hulladékgazdálkodási Nkft. 2017. október 31-ig volt közszolgáltató a térségben. Az NHKV a jelzett időpontig a jogszabályoknak megfelelően és mértékben pénzelte a cég hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységét - közölte lapunk megkeresésére a kukaholding. Az NHKV azóta nem áll jogviszonyban a Paksi Hulladékgazdálkodási Nkft.-vel, így annak anyagi helyzetéről nincs adatuk. Az érintett önkormányzatok arról döntöttek, hogy 2017-től a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nkft.-vel, 2020. április 1-jétől pedig a Vertikál Közszolgáltató Nzrt.-vel kötnek szerződést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra - emlékeztetnek.

Ismét a Zöld Híd viszi a szemetet

Újra a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. végzi a közszolgáltatás ellátását november 1-jétől 113 Pest és Nógrád megyei településen - közölte a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) szombaton az MTI-vel. A közlemény szerint a Zöld Híd szeptemberben kérelmezte az NHKV-től a közszolgáltatás ellátásához szükséges megfelelőségi vélemény kiadását, s az ehhez a szükséges adatszolgáltatást határidőben teljesítette. Az NHKV október 9-én állította ki a november 1-jétől hatályos engedélyt. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság így november elsejével átadja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevekénységet a Zöld Hídnak. Ezzel véget ér a 2017 áprilisa óta tartó hulladékgazdálkodási szükségellátás a területen - írták. Két éve a Zöld Hídtól azért vették vissza közszolgáltatási engedélyt, mert a szemétdíjakat beszedő és abból visszaosztó NHKV tetemes összeggel tartozott a társaságnak és a sorozatos - politikai felhangoktól sem mentes - elszámolási vita végül a feladatellátást is ellehetetlenítette - érvelt akkor a regionális szolgáltató. A közlemény nem tesz említést arról - amit lapunk is megírt -, hogy a kérelem beadását megelőzően a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 49 százalékos tulajdonrészét a tulajdonos önkormányzati társulás eladta a főként Cegléd környékén és a Tápióságban szolgáltató DTKH Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nkft.-nek, amely ennek fejében rendezte a hiányzó tőkerészt. Az adásvételre a Zöld Híd szeptember 8-i gyűlésén nagy többséggel áldásukat adták a tulajdonos önkormányzatok, s az Opten céginformációs szolgáltató oldalán fellelhető cégkivonat szerint a tulajdonjogot már be is jegyezték. A másik érdekesség, hogy a DTKH-ban szintén tulajdonos a Pakson is nyomuló polgárdi Vertikál Kft, amelynek tulajdonszerzéseiről egyre többet hallani hulladékszállítási, -kezelői körökben.