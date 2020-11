Videón, ahogy sok-sok ember előtt, semmitől sem zavartatva pakoltak ki egy földön fekvő férfit

Magabiztosan fosztotta ki magatehetetlen áldozatát.

Alighanem a könnyű zsákmány ígérete vezette azt a férfit, aki október 18-án, délután 16 óra körül lépett akcióba az Örs vezér terén. Miután észrevette, hogy áldozata védekezésre képtelen állapotban fekszik a földön, gyorsan cselekedett:

Az eset érdekessége, hogy bár tele volt a tér járókelőkkel, senkinek nem tűnt fel a bűncselekmény. Végül orvos is érkezett a helyszínre, a rendőrök pedig visszanézték a térfigyelő kamerák felvételeit, ekkor bukott le Sz. Carol, akit a helyszínen elfogtak - áll a rendőrség tájékoztatásában. Kifosztás miatt indult ellene eljárás. Ha a bíróság is kimondja bűnösségét, öt évet is kaphat.