Már az iskolákban is terjed a vírustagadás

Továbbra is megállíthatatlanul terjed a fertőzés.

Emlékeztetnek, hogy hétfőtől szigorodnak a maszkviselési szabályok, már a vendéglátóhelyeken és a szórakozóhelyeken is kötelező maszkot viselni. Az eddigi figyelmeztetések helyett pedig érkeznek a vaskos bírságok, ha valaki nem visel védőeszközt. A kormány egyelőre nem tervez a tavaszihoz hasonló szigorításokat a védekezésben. Mint a Népszava is beszámolt, Müller Cecília az állami médiának arról beszélt vasárnap, hogy Magyarországon is eljöhet a pillanat, amikor jelentős változtatásokra lesz szükség, de ezt szeretnék elkerülni. Negyed 12-kor pedig megtartja szokásos napi tájékoztatóját az operatív törzs. Az itt elhangzottakról természetesen lapunk is beszámol.