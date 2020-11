„A közérdeket szolgálták” – Nemzetközi tiltakozás a magyar újságírók zaklatása ellen

Intézményekre és az emberek hétköznapjaira vonatkozó szabályok is jöhetnek.

A kormány kétnapos kormányülést tart a héten, ahol újabb szigorításról döntenek – erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt az Inforádió Aréna című műsorában. Kiemelte, hogy az európai uniós átlagnál a magyar halálozási adatok lényegesen jobbak, ugyanakkor ezek is sokat romlottak az elmúlt hetekben.



„Szerintem nyilvánvaló, hogy mostanra kialakult egy olyan helyzet, amikor a kormánynak is szigorítani kell, múlt héten is szigorítottunk, és az eheti kormányülésen is várhatóak szigorítások” – jelentette ki.

Arra a kérdésre nem válaszolt, hogy pontosan milyen intézkedések jönnek. Szerinte



intézményekre és emberekre, vagy az emberek hétköznapjaira vonatkozó szabályokat is el kell fogadni.

Úgy véli, nagyon fontos, hogy az iskolák továbbra is nyitva legyenek. Beszélt arról is, világossá kell tenni, hogy amíg egy sporteseményen lehetnek nézők, addig ott maszkviselési kötelezettség van. És ha ezt valaki nem tartja be, akkor ott nem csupán azt kell megbüntetni, aki személyesen nem tartja be az előírásokat, hanem a klubot is büntetni kell, úgyhogy akkor zárt kapuk mögött játssza a meccseit.

Novák Katalin: Minden olyan intézkedés bevezetésének a lehetőségét mérlegelik, amellyel tavasszal már éltek

A családokért felelős tárca nélküli miniszter az Idősek Tanácsának ülésén ugyancsak hétfőn arról beszélt: a kormány minden olyan intézkedés ismételt bevezetésének a lehetőségét mérlegeli a koronavírus-járvány elleni védekezésben, amellyel tavasszal már élt. Novák Katalin azt mondta, hogy a helyzet nem könnyebb, mint egy hónapja, és várhatóan még sokkal nehezebb lesz. Kedden és szerdán döntéseket hoz a kormány, ezekhez akarja kikérni az idősek véleményét, hogy jól határozzon – hangoztatta a miniszter. Müller Cecília országos tisztifőorvos úgy fogalmazott, hogy "gőzerővel" fejlesztik a magyar védőoltást, és jól állnak. Kiemelte, hogy a lakosság egyötöde 65 év feletti. A cél, hogy még inkább együttműködővé tegyék a társadalmat – fűzte hozzá.