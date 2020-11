Eszeveszett ütemben terjed a járvány Ukrajnában az egészségügyi miniszter szerint

Az eddig sem volt titok, hogy Oroszországban lopják a gyógyszert. A Szentpéterváron most feltárt bűncselekmény azonban minden képzeletet felülmúl. Az állami költségvetésből vásárolt vagy legyártatott rák elleni gyógyszert loptak egészségügyi intézményekből, hogy aztán busás haszonnal eladják. A kár sokmilliárd rubel.

A biztonsági szervek Szentpéterváron a városi ügyész ellenőrzése alatt összehangolt akcióban egyetlen nap alatt 35 házkutatást tartottak nagy nevű egészségügyi intézményekben. A nyomozók a gyógyszereken kívül különböző dokumentumokat, számos szervezet bélyegzőjét és nagy mennyiségű pénzt foglaltak le. Az egyik helyen 24 hűtőkonténert, sokezer idén májusban gyártott készítményt találtak. Az akcióról a világhálóra feltett képeken akkurátusan rendezett ötezer rubeles kötegeket, a kommandósok által földre tepert, megbilincselt bűnözőket láthatunk, akikkel a jelek szerint nem bántak túl kesztyűs kézzel a biztonságiak. Az egyik legrészletesebb beszámolót közlő Novaja Gazeta című lapból kiderül, hogy a bűnügy öt-hat évvel ezelőtt kezdődött, amikor a védjeggyel ellátott, Szentpétervárnak szánt szállítmányok másutt, például a Komi Köztársaság fővárosában tűntek fel. A nyomozás szálai először a svájci Roche cég oroszországi képviseletének onkohematológus munkatársaihoz vezettek. Kiderült, hogy egyes orvosok kenőpénz fejében életmentő rákgyógyszert írtak fel olyan receptre, amelyet a patikában térítésmentesen lehetett átvenni. A recepteket átadták a cég képviselőinek, akik kiváltva a gyógyszereket nagy haszonnal eladták azokat. 2019-ben Vlagyiszlav Alexandrov két év, Irina Zotova hematológus három év felfüggesztett börtönnel megúszta. A Roche cég többi orosz munkatársa még ennyit sem kapott. Később arra figyeltek fel, hogy vannak súlyos rákbetegek, akik nincsenek abban az állapotban, hogy végig járják azt a procedúrát, amely után hozzájuthattak az állam által biztosított gyógyszerhez. Önkéntesek segítségét vették igénybe, akik között megjelentek a gyógyszeripari cégek képviselői. Ők aztán egyezkedni kezdtek az orvosokkal, hogyan lehet kijátszani a szabályokat különböző félrevezető diagnózisokkal. Volt orvos, aki 59 millió rubel értékű gyógyszert írt fel receptre – és ez csak egyetlen eset a sok közül, amit sikerült rábizonyítani. Az sem volt ritka, hogy egyszerűen ellopták a kórházi orvosok receptfüzetét. Ötletekből nem volt hiány! Mindent megtettek és megtehettek, ami csak eszükbe jutott. Egész cégek jöttek létre kizárólag a lopott gyógyszerek milliárd rubeles tételekben történt értékesítésére. A bűnözők szolgálatában álló jogászok Lexus, egyik-másik szállító Bentley luxuskocsival furikázott. A bűnbanda vezére Jevgenyij Zaharov volt, tőle vezettek a szálak a most letartóztatott Szergej Vojtovicshoz és Mihail Sarsinhoz. A rendőrség sokáig tétlenkedett, az áttörést az hozta meg, amikor a Szövetségi Biztonsági Szolgálat vette át az ügyet. Az orosz sajtó szerint mérhetetlen felelősség terheli a rendőrséget a hanyagság miatt, s a szálak magasra vezetnek. Az egyik nyilatkozó, sejtelmesen annyit árult csak el, hogy minden poént nem lőnek le, a desszert még hátra van… Több szervezet és alapítvány nyílt levélben fordult Vlagyimir Putyinhoz és más vezetőkhöz, amelyben katasztrofálisnak minősítik a rákbetegek gyógyszerellátását. Az országos felmérés tanúsága szerint 26 – különösen a gyerekek számára nélkülözhetetlen – rákellenes gyógyszer vált hiánycikké, olyan olcsó készítmények is, amelyek évtizedek óta hozzáférhetők voltak. Számos kórház kénytelen volt felfüggeszteni a terápiát, miután sok hazai gyár leállt e készítmények gyártásával, s a külföldi behozatal is elégtelen. A levél hosszan sorolja az onkológusok kétségbeesett nyilatkozatait, kéréseit. Az egészségügyi minisztérium most igyekszik a koronavírus elleni vakcina gyártásával összehangolni a rákbetegség elleni gyógyszerek biztosítását.