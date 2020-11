Kimentettek egy gyereket a romok alól négy nappal az izmiri földrengés után

A hatóságok szerint legfeljebb négy tettes lehetett. A lelőtt elkövető az Iszlám Állammal rokonszenvezett.

Továbbra is sok a bizonytalanság a hétfő este, Bécsben elkövetett terrortámadás kapcsán. Még mindig nem ismert, hány terrorista vett részt abban az összehangolt támadásban, amelyet az osztrák főváros egyszerre hat különböző részén hajtottak végre. Lapértesülések szerint összesen öten vesztették életüket, négy polgári személy, illetve egy merénylő. 17 személyt ápolnak kórházban, hét állapota súlyos, életveszélyes. Tíz embert könnyebb, vagy közepesen súlyos sérüléssel kezelnek. A sérülteket összesen hét bécsi kórházban ápolják. Korábban még három halálos áldozatról tettek említést a hivatalos szervek, ám a reggeli órákban belehalt sérüléseibe egy negyven és ötven év közötti nő. Mint az osztrák közszolgálati televízió, az ORF ismertette, egy nő is életét vesztette, aki pincérnőként dolgozott. A sérültek között egy 28 éves rendőr is volt, aki épp a belvárosban teljesített szolgálatot, amikor a tettes válogatás nélkül kezdett lövöldözni az emberekre. Ekkor érte őt is lövés. A belügyminisztérium közlése szerint keddre virradóra házkutatásokat tartottak, a rendőrség által lelőtt merénylőnél és környezeténél, s több személyt tartóztattak le. Karl Nehammer belügyminiszter közölte, azonosították a lelőtt terroristát, nevét azonban nem hozták nyilvánosságra, és azt sem, melyik országból származik, egyelőre csak annyit tudni róla, hogy az Iszlám Állam terrorszervezettel szimpatizált. A belügyminiszter közölte, nagy erőkkel kutatnak esetleges tettestársak után. Jelenleg mintegy ezer rendőr dolgozik az ügyön és alsó-ausztriai és burgenlandi rendőröket is összevontak. Azt ígérte, hamar felgöngyölítik a támadás hátterét. A hadsereg 75 katonát is rendelkezésre bocsátott. Egyelőre nem világos, hogy az elkövetőnek voltak-e tettestársai. Kedd hajnalban Sebastian Kurz kancellár még azt közölte, több elkövető menekülésben van, s elővigyázatosságból Bécsben felfüggesztették a tanítást, illetve továbbra is érvényben van az a felhívás, amely szerint az emberek ne hagyják el lakóhelyüket. A belváros vörös zónának számít. Harald Sörös, a belügyminisztérium szóvivője annyit árult el, hogy legfeljebb négy elkövetőről lehet szó. A lelőtt terroristánál automata fegyvert, egy pisztolyt és egy kést találtak, az első információkkal szemben azonban robbanóövet valószínűleg nem viselt. Hivatalos közlések szerint a rendőrségi bevetés során hét rendőr használta lőfegyverét és az elkövetőt viszonylag gyorsan, 20 óra 9 perckor „semlegesítették”. Sebastian Kurz déli 12 órakor Werner Kogler alkancellárral, Karl Nehammer belügyminiszterrel, Michael Ludwig bécsi polgármesterrel, valamint a parlament frakcióvezetőivel tart egyeztetést. Franz Ruf, a közbiztonságért felelős hivatal főigazgatója számol be nekik az aktuális helyzetről. Bécsben a kancellári és az elnöki hivatalnál, valamint több állami intézménynél félárbocra eresztették a nemzeti lobogót. Az Izraelita Kulturális Közösség elrendelte az összes ausztriai zsinagóga bezárását. Bezártak továbbá kóser éttermeket, szupermarketeket is – közölte a válságstáb szóvivője, Erich Nuler. A biztonsági intézkedéseket egész Ausztriában megerősítették. Függetlenül attól, hogy az elkövető az Iszlám Állammal rokonszenvezett, továbbra sem egyértelmű, hogy a merénylő első számú célpontja a Seitenstettengasséban az ottani zsinagóga volt-e. Mindössze annyi bizonyos, hogy a helyszínen két embert lőtt le. Angela Merkel német kancellár kifejtette, az áldozatokra és hozzátartozóikra gondol. Mint a Twitteren fogalmazott, az iszlám terror Ausztria és Németország közös ellenségei. Hazája szolidáris Béccsel – tette hozzá. Megdöbbenését fejezte ki Markus Söder bajor miniszterelnök is. Valamint a történtek kapcsán az Ausztriai Iszlám Vallási Közösség (IGGÖ).

Büntetett előéletű volt a merénylő Bécsben született és nevelkedett a hétfő esti terrortámadás egyik elkövetője, akit a rendőrök lelőttek - írta a Falter című osztrák hetilap szerkesztője, Florian Klenk a Twitteren kedden. Az értesülést Karl Nehammer osztrák belügyminiszter is megerősítette, és hozzátette: a merénylő büntetett előéletű volt. A húszéves Kujtim Fejzulai albán gyökerekkel rendelkezett, de szülei eredetileg Észak-Macedóniából származnak. Nehammer szerint az elkövető az osztrákon kívül észak-macedóniai állampolgár is volt. A férfit az osztrák hírszerzés is ismerte, mert egyike volt annak a 90 osztrák iszlamistának, aki Szíriába akart utazni. A belügyminiszter elmondta: a támadó büntetett előéletű volt. 2019 áprilisában 22 hónap börtönbüntetésre ítélték, mert megpróbált Szíriába utazni, hogy csatlakozzon az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezethez. Tavaly december 5-én feltételesen szabadlábra helyezték, mert fiatal felnőttként enyhébb törvények vonatkoztak rá. Az osztrák belügyi tárca vezetője szerint a férfi kétségkívül az Iszlám Állam híve volt. A miniszter hangsúlyozta: a támadó környezetében nagyszabású razziákra került sor, eddig 15 házkutatás zajlott, és többeket őrizetbe vettek.