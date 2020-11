Rendhagyó az idei „bajuszos” kampány

A bonyolultsággal nem vádolható, de legalább fülbemászó gyerekdal a Despacitót győzte le.

A rendkívül fülbemászó dallamú gyerekdal, a dél-koreai Pinkfong Baby Shark című slágere lett minden idők legnézettebb videója a YouTube-on. A hétmilliárd feletti nézettségi számot produkáló videó legyőzte a korábbi rekordert, a Puerto Rico-i Luis Fonsi és Daddy Yankee 2017-es világslágerét, a Despacitót – írta hétfőn online kiadásában a The Guardian.

A Baby Shark több mint négy évvel a feltöltése után érte el a rekordnak számító nézettséget. A régóta gyerekdalként ismert sláger eredeti szerzője ismeretlen. Globális jelenséggé azt követően vált, hogy a tízéves koreai-amerikai énekes, Hope Segoine elénekelte.

Az oktatási anyagokkal foglalkozó Pinkfong cég készített videót a dalhoz, amely először Délkelet-Ázsiát, majd az Egyesült Államokat és Európát is meghódította. Bár csak 1 perc 21 másodperces, repetitív ritmusa végtelen ismétlésre csábít. A brit slágerlistán a hatodik, az amerikain a 32. helyig jutott. A fülbemászó dallamnak számos feldolgozása született, elkészítette remake-jét Luis Fonsi is, a koronavírus-járvány idején pedig elterjedt a kézmosásra buzdító változata is. A dal nyomán slágertermékek sora, a Baby Sharkot megidéző könyvek és egyéb tárgyak is készültek.

Jonathan Wright gyermekdal-szerző 2019-ben azzal érvelve beperelte a Pinkfongot, hogy mivel 2011-ben hasonló verziót készített a dalhoz, övé szerzői jog. Az ügyben egyelőre nem született döntés.

A múlt hónapban ismét egy feltételezett jogsértés középpontjába került a dal: egy oklahomai börtön három dolgozóját kegyetlenséggel vádolták, mivel állítólag megbilincselt fogvatartottakat arra kényszerítettek, hogy két órán keresztül a Baby Sharkot hallgatva álljanak. David Prater kerületi ügyész szerint az ismétlődő dal „aránytalanul nagy stresszt jelentett a fogvatartottak számára, akik nagy valószínűséggel már így is szenvedtek”.