Tagadja a maláj gép lelövésével vádolt gyanúsított, hogy egy BUK-rakéta okozta volna a tragédiát

A várakozások szerint bőven megdől a négy évvel ezelőtti, 139 milliós részvételi adat, a jogosult 255 millióból 150-160 millióan is szavazhatnak. Egyelőre nem érkezett hír rendbontásról vagy törvénysértésről.

Mire eljött a választás napja, az Egyesült Államokban már több mint 100 millióan leadták a voksukat, köztük az újabb négy évért induló Donald Trump elnök és kihívója, Joe Biden is. Kedden mégis hosszú sorok kanyarogtak a választókörzetek előtt. Részben mert a koronavírus-járvány miatt az emberek egymástól egy-két méter távolságot tartva várakoztak, részben azonban azért, mert tényleg sokan voltak. Az amerikaiak átérezték a történelmi pillanatot, a várakozások szerint bőven megdől a négy évvel ezelőtti, 139 milliós részvételi adat, a jogosult 255 millióból 150-160 millióan is szavazhatnak. Egyelőre nem érkezett hír rendbontásról vagy törvénysértésről. A hagyománynak megfelelően elsőként most is a New Hampshire-ben lévő Dixville Notch fejezte be a szavazatszámlást, alig valamivel a szavazókör éjféli megnyitását követően. Mind az öt voksot Biden kapta, ami nem biztos, hogy jó jel a számára, mert az utolsó jelölt, akit a pici település egyhangúan támogatott Richard Nixon volt, aki 1960-ban végül alulmaradt John Kennedyvel szemben.



Trump a golfon kívül a második kedvenc elfoglaltságával, a FoxNews reggeli műsorának adott telefoninterjúval kezdte a napot. Ebben megismételte szokásos támadásait Biden ellen és sajnálkozott, amiért a konzervatív csatorna beszámolt vetélytársának kampányrendezvényeiről. Kétértelműen fogalmazva azt mondta, hogy akkor hirdeti ki magát győztesnek, ha meglesz a győzelem. Biden reggel templomba ment, majd a temetőbe, ahol rákban elhunyt fia, illetve autóbalesetben meghalt első felesége és kislánya nyugszik. Ezt követően szülővárosában, a pennsylvaniai Scrantonban mondott rövid, az aktivistáit lelkesítő beszédet. Ő is győzelmet remél, de, mint mondta, a célszalagot át is kell szakítani. Mint az elnök környezetéből kiszivárgott, Trump az elmúlt napokban többször is aggodalmát fejezte ki, hogy veresége esetén eljárások indulhatnak ellene és családtagjai ellen. A Reuters értesülése szerint nem ez az egyetlen rá leselkedő veszély. Ha nem választják újra, a rossz PR miatt megszakítja vele a kapcsolatot a vállalkozásait finanszírozó Deutsche Bank, amelynek mintegy 320 millió dollárral tartozik. Az elnök négyszáz meghívottal a Fehér Házban, Biden sokkal szerényebb, a járványügyi helyzetnek megfelelő keretek között Philadelphiában várja az eredményt.