Érvényt szereznek a minszki egyezménynek

Igaz ugyan, hogy a február 12-én aláírt minszki tűzszüneti megállapodás szerint egy hónapon belül ki kellett volna vonni a nehézfegyvereket a kelet-ukrajnai konfliktusövezetből, úgy tűnik, most végre ez is megtörténik. Tegnap a konfliktus békés rendezésére létrejött úgynevezett kontaktcsoport, amelyben a szeparatisták képviselői is jelen vannak, ugyancsak Minszkben aláírta a 100 milliméterig terjedő fegyverek kivonásáról szóló nyilatkozatot.