PDSZ: Összeomlásközeli állapotok uralkodnak az oktatásban

Éjfél és reggel 5 között kijárási korlátozást vezetnek be.

Szerda éjféltől újra életbe lép a rendkívüli jogrend – jelentette be Facebook-videójában a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a politikai vitákat félre kell tenni, gyors cselekvésre és időben meghozott intézkedésekre van szükség. „Ha a vírus terjedése gyors, akkor nekünk is gyorsnak kell lennünk” – fogalmazott. Egyúttal arra kérik az országgyűlést, hogy ezt a rendkívüli jogrendet 90 nappal hosszabbítsa meg. Arról is beszélt, rendezvényeken, mozikban, színházakban csak minden harmadik széken lehet ülni és a maszk használata kivétel nélkül kötelező. Ahol nem tartják be a szabályokat, azonnal beszüntetik az adott rendezvényt.



A szórakozóhelyeket bezárják, éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozás lép életbe. A tömegközlekedési eszközökön lévő zsúfoltság elkerülése érdekében járatsűrítéseket rendelt el a kormány és ismét ingyenes lesz a parkolás.

A miniszterelnök megítélése szerint csak a vakcina jelenthet megoldást. „Addig kell kitartani, ameddig ez meg nem érkezik” – fogalmazott, majd hozzátette: a magyar kormány tárgyal az Európai Unióval, Oroszországgal, Kínával és Izraellel is. Beszélt arról is, hogy a kabinet számításai szerint a kórházak december közepére érik el teljesítőképességük határát. Hangsúlyozta, a védekezéshez szükséges eszközök a kórházak rendelkezésére állnak. „Kórházi ágyak tekintetében Európában a harmadik, lélegeztetőgépek tekintetében pedig világelsők vagyunk” – jelentette ki. Ahogy tavasszal, a vírus most is az idősek és a krónikus betegek életét veszélyezteti leginkább, vagyis a szüleink és a nagyszüleink komoly veszéllyel néznek szembe.

A helyzet komoly, de tavasszal egyszer már sikerült. Ha összefogunk, és betartjuk a szabályokat, együtt újra sikerülni fog – zárta bejelentését Orbán Viktor.