A géneknek is szerepe lehet a fertőzés súlyosságában

Jól ismert tény, hogy míg egyesek súlyosan megbetegednek a SARS-CoV-2 vírustól, mások alig mutatnak tüneteket. Ezt a DNS-ek kis eltérései magyarázzák.

A fő kérdés, amire a genetikusok a járvány kezdete óta keresik a választ, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy egyeseknek éppen csak enyhe koronavírus-tünetei vannak, míg másoknál halálos kimenetele lesz a fertőzésnek. A tudósok kapcsolatot találták különböző génvariációk és a COVID-19 között. „Természetes biológiai kísérletek mutatják, hogy azok az emberek, akik több interferont termelnek, amikor megfertőződnek, jobban viselik a betegséget. Ami azt is jelenti, hogy a betegeknek használhat az interferonos kezelés” – mondta Martin Hibberd, a London School of Hygiene and Tropical Medicine (Londoni Higiéniai és Tropikus Betegségek Orvosi Iskola) hirtelen megjelenő fertőző betegségekkel foglalkozó professzora. Az interferonok üzenethordozók, amelyek stimulálják az immunrendszer védekezőmechanizmusát a támadó vírusok ellen. A tudósok úgy találták, hogy néhány ember esetében genetikai mutációk nem teszik lehetővé, hogy elég interferon termelődjék. Az interferont gyógyító célokra néhány központban már vizsgálják is. Folynak kutatások a TYK2 nevű génnel is. Ennek bizonyos variánsai szerepet játszanak olyan autoimmun betegségek kialakulásában, mint a reumatoid artritisz (az RA gyógyíthatatlan autoimmun betegség, leginkább ízületi gyulladással és fájdalommal jár), és úgy néz ki jelen van a súlyos COVID-esetekben is. A baricitinib - mely az RA elleni gyógyszer hatóanyaga – alkalmazható lehet a vírus okozta betegség ellen is, a klinikai tesztek már folynak. A Eli Lilly and Company amerikai gyógyszercég már bejelentette, hogy a kezdeti eredmények szerint segített felépülni COVID-os betegeknek. „A lényeg az, hogy megértsük a génvariánsok hatását a szervezetre, és megtaláljuk azokat a gyógyszereket, amelyek blokkolni tudják útjukat, így segítve a betegeken” – mondta Jeffrey Barrett a Wellcome Sanger Institute COVID-19 genomikus felmérési programjának résztvevője. „A rossz hír az, hogy évekig tarthat, amíg ily módon megtalálhatjuk a hatásos kezelést. A jó hír pedig az, hogy olyan sokan dolgoznak ezen, hogy sokkal hamarabb is meglehet” – tette hozzá. Egy harmadik kutatás, amely Edinburgh-i Egyetemen folyik, az OAS-génekkel foglalkozik. Ezek olyan (OAS-)enzimeket kódolnak, amelyek interferon hatására termelődnek, és az a képességük, hogy megrongálják a RNS-vírusok örökítőanyagát, ilyen a SARS-CoV-2 is. Kenneth Baillie a kutatás vezetője a Science magazinnak elmondta, hogy bár eredményeiket még nem ellenőrizték független szakértők, azok felgyorsíthatják kezelések fejlesztését. Brit, norvég és amerikai tudósok betegek ezreinek genetikai adatait elemezve arra keresik a választ, hogy a betegség súlyos lefolyásának kitett öt csoport: az elhízottak, a dohányzók, a koleszterinszegények, a magasvérnyomásúak és cukorbetegek hogyan védhetők meg, hogyan érhető el, hogy kevésbé súlyos lefolyású legyen náluk a fertőzés következménye. „Az elhízás és a dohányzás esetében közvetlen az összefüggés a COVID súlyosságával. Vagyis a súlyvesztés és a dohányzás elhagyása növeli a betegség túlélésének esélyét.