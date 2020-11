Szijjártó Péter koronavírusos lett

Falus Ferenc egykori országos tiszti főorvos szerint itthon is lenne értelme egy nagy országos átvizsgálásnak.

Egy nap alatt 20 százalékkal nőtt Magyarországon a koronavírus miatt elhunytak száma: míg hétfőre virradóan 70, addig a következő huszonnégy órában 84 áldozata volt a járványnak . Nem csak az elhunytak, a fertőzöttek száma is jelentősen nőtt. Kedd reggeli közlés szerint egy nap alatt újabb 3989 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Ezzel 86769-re bővült az azonosított fertőzöttek köre, miközben a mintavételek száma 1.111.991. Vagyis a tesztek mintegy 7,8 százaléka lett pozitív. Összehasonlításul: Szlovákiában a hétvégén országos méretű koronavírus-szűrést tartottak, a lakosság kétharmadát, 3,63 millió embert vizsgáltak meg, és 38 359 esetben, a teszteltek 1,06 százalékánál mutatták ki a vírust. – Nekünk is hasznosítani kellene a szlovákiai nagy covid tesztelés tanulságait – mondta lapunknak Falus Ferenc egykori országos tiszti főorvos, aki szerint itthon is lenne értelme egy nagy országos átvizsgálásnak. A hagyományos módszerrel Szlovákiában is csak napi 2-3 ezer fertőzöttet találtak, a nagy szűréssel viszont egy hétvége alatt 38 ezret. Így őket el lehet különíteni és ezzel megakadályozni, hogy továbbadják a fertőzést. Falus szerint hasonló haszna lenne annak is, ha megismételnék legalább a nyári Huncover vizsgálatot, amikor 17 ezres reprezentatív szűréssel térképezték fel a lakosság átfertőzöttségét. A szlovákiai nagy felmérést Magyarország 200 medikussal segítette, 154-en a Semmelweis Egyetemről, 50-en pedig a Debreceni Egyetemről utaztak ki. A Semmelweis Hallgatói Önkormányzatának elnöke, Tripolszky Bálint a Népszavának azt mondta: – A feladatban önkéntesen lehetett részt venni, a jelentkezők kiválasztásánál azt vettük figyelembe, hogy a legtapasztaltabbakat küldjük. Az önkéntesek kétharmada ötöd, illetve hatod éves hallgatókból, egyharmaduk pedig már végzett orvosokból, rezidensekből állt, akik a hazai Huncover országos reprezentatív és a mindennapi tesztelésben is kivették már a részüket. Tripolszky Bálint azt is elmondta, arról csak utólag értesültek, hogy az önkéntesek ezer eurós tiszteletdíjat kaphatnak Szlovákiától, így az elsődleges motivációban ez nem játszott szerepet.