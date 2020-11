Felháborodott Biden stábja Trump győzelmi kijelentésén

Szélsőjobboldali csoportok rendszeresen tüntetnek az intézkedések ellen, és Giuseppe Conte miniszterelnök népszerűsége folyamatosan csökken.

Giuseppe Conte hétfőn jelentett be újabb szigorításokat a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. A gócpontokat lezárják ugyan, de az egész ország nem kerül vesztegzár alá. Hétvégenként bezárják ugyanakkor a bevásárlóközpontokat, kivételt jelentenek ezalól az élelmiszerüzletek, újságüzletek, gyógyszertárak. Olaszországban a lakosság már nem tűnik olyan türelmesnek a kijárási korlátozásokkal kapcsolatban, mint tavasszal. Szélsőjobboldali csoportok rendszeresen tüntetnek az intézkedések ellen. Giuseppe Conte miniszterelnök népszerűsége folyamatosan csökken, miközben az első hullám idején hazája legkedveltebb politikusa volt, most már Giorgia Meloni, a Matteo Salvini által fémjelzett Ligához hasonlóan jobboldali populista Olaszország Testvérei (FdI) párt elnökekét tartják a leghitelesebbnek, 55-ről 62 százalékra javult megítélése egy hónap alatt. Ugyanennyivel rosszabbodott viszont Conte megítélése ugyanezen idő alatt, derült ki a Corriere della Sera által közölt felmérésből: 65-ről 58 százalékra csökkent. Szakértők szerint ez egyértelműen az újabb korlátozásokra vezethető vissza, a kereskedők megélhetésüket féltik, sokan pedig egy újabb, elhúzódó gazdasági válságtól tartanak. A kormány szinte minden tagjának a megítélése csökkent, Roberto Speranza egészségügyi miniszteré három, az Öt Csillag Mozgalmat irányító Luigi Di Maio külügyminiszteré pedig öt százalékkal. Nem csak Meloni, hanem pártja, a FdI népszerűsége is emelkedik, minden iroda szerint megelőzi az M5S-t, Tecne ügynökség pedig már 17,1 százalékon mérte. Ez azonban rossz hír Matteo Salvininak. A Liga nem tud kikecmeregni a válságból, amelybe az első hullám elején került. Az Ixe ügynökség szerint a populista Liga és a kormány népszerűbb tömörülése, a Demokrata Párt között már csak 0,8 százalék a különbség, a Demos@Pi 1,5, az SWG 2,9, a Tecne pedig 3,0 százalékot mért, vagyis hamarosan akár a PD kerülhet a közvélemény-kutatások élére. Sok örömük azonban nem lehet a kormánypártoknak ezekben az adatokban, hiszen idővel Meloni pártja válhat a jobboldal vezető erejévé. Márpedig a Liga és az Olaszország Fivérei között tartalmi kérdésekben nincs nagy különbség, igaz, Meloni a járvány alatt jóval empatikusabbnak mutatkozott Salvininál és következetesebb is volt a volt belügyminiszternél. Hiába csökken Conte kormányfő népszerűsége, nincs más alternatívája a zárlatnak. Különösen az a dél-itália veszélyeztetett, amit a járvány első hulláma még megkímélt. Nápolyban azonban nem fogadják kitörő lelkesedéssel a lezárásokat, többször is erőszakos tüntetések színhelye volt a város. Sokan ugyanis jobban félnek az elszegényedéstől, mint a járvány egészségügyi következményeitől. Pedig Nápoly különösen veszélyezttett, sokhelyütt hat, héttagú családok kényszerülnek mindössze harminc négyzetméternyi területen élni. A világ egyik legsűrűbben lakott településéről van szó, egy négyzetkilométeren 8100-an laknak, kétszer annyian, mint Párizsban. Campaniában az utóbbi egy hónapban megnyolcszorozódott a napi fertőzések száma. A kórházakat az összeomlás fenyegeti, szintén Campania tartományban 434-ről 1400-ra emelkedett az egészségügyi intézményekben kezeltek száma október 3-tól napjainkig. A kontaktkövetés összeomlott. A nápolyi Cotugno kórházból többen megfertőződtek, köztük annak igazgatója, Maurizio Di Mauro. Utóbbi a Guardianban úgy vélte, három hetes teljes kijárási korlátozásra lenne szükség ahhoz, hogy utolérjék magukat a tesztelést, illetve a kontaktok felkutatását illetően. Conte kormányfő szerint azonban nem olyan vészes a helyzet, mert a fertőzötteknek csak az ötödét kezelik kórházban.