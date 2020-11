Már Biden áll nyerésre, de még ez is változhat

A demokrata elnökjelölt már Wisconsinban és Michiganben is átvette a vezetést. Ezzel most éppen ő győzne, ha Trump kívánságának megfelelően leállítanák a szavazatszámlálást.

Idegtépő izgalmak közepette térhettek nyugovóra az elnökválasztásban érdekelt amerikaiak: a tévécsatornák fej-fej mellett mutatták Donald Trumpot és Joe Bident, számos államan még tartott a szavazatok összesítése, így bizonytalannak tűnt, hogy melyikük is kerekedik felül. Reggelre azonban valamelyest letisztult a helyzet: hiába mutatták a hajnali eredmények jónéhány kulcsfontosságú államban az elnök fölényét, a korai és levélben beérkezett szavazatok összesítésével előnye elapadt, hiszen - ahogyan azt előre várni lehetett - ezek a voksok vastagon a kihívójának kedveztek.



Biden az utóbbi órákban két olyan államban - Michiganben és Wisconsinban - is átvette a vezetést, amelyet Hillary Clinton elveszített 2016-ban. A demokrata párti elnökjelölt most nyeregben érezheti magát, hiszen abban az esetben, ha a még számolásra váró voksok nem hoznak fordulatot, akkor megvan a 270 elektori szavazat (sőt, eggyel még több is), vagyis minden bizonnyal ő teheti le az elnöki esküt januárban. Egyelőre azonban nem fejeződött be és Donald Trump hajnali kívánsága ellenére nem is állt le a szavazatok összesítése. Az ilyen szempontból mértékadónak számító Associated Press hírügynökség még hat államban nem hirdetett győztest, köztük van Pennsylvania, ahol elképzelhető, hogy a hétvégéig is várni kell a hivatalos végeredményre. Bidennek ott és Georgiában is reális esélye van a nyerésre, ami számára már csak hab lenne a tortán. Persze ehhez az kell, hogy Nevadában és Arizonában megőrizze előnyét. Az utóbbiban az előzetes részeredmények alapján az AP, sőt a jobboldali Fox News is győztesnek hirdette ki Bident, de az amerikai sajtó nagy része még kivár. Ha a demokraták kékjéről visszavált republikánus-pirosra, akkor Bidennek még egy államra lenne szüksége. Így aztán továbbra is kétesélyes az elnökválasztás, bár az idő múlásával egyre halványodnak Trump esélyei. A republikánusoknak azonban ennek ellenére van okuk az ünneplésre, úgy tűnik, hogy megőrzik szenátusi többségüket. Az eddigi eredmények alapján a demokraták mindössze két szenátori széket tudtak elhódítani, miközben a mélyen konzervatív Alabamában a két évvel ezelőtti időközin meglepetésre megválasztott szenátoruk, Doug Jones alulmaradt republikánus kihívójával szemben.