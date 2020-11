Biden és Trump fej fej mellett - képek a választásról

Donald Trump helyi idő szerint éjjel fél 3-kor a Fehér Házban bejelentette, hogy megnyerte a választást, de természetesen ez korántsincs így. A két jelölt harca szoros, de még hat államban nem hirdettek győztest, köztük van Pennsylvania, ahol elképzelhető, hogy a hétvégéig is várni kell a hivatalos végeredményre. Egyelőre Biden látszik esélyesebbnek, de a republikánusoknak ennek ellenére van okuk az ünneplésre, úgy tűnik, hogy megőrzik szenátusi többségüket. A négy évvel ezelőtti 139 millióval szemben most 150-160 millióan is szavazhattak a becslések szerint.