A hétvégén folytatódik a nagy szlovák koronavírus-tesztelés

Előbb Biden, aztán Trump, később megint Biden állt jobban. Az elnök a szavazatszámlálást leállítását követelte, ami demokráciában elképzelhetetlen.

Elképesztő izgalmak közepette folyik az amerikai elnökválasztás. A jelen időt az indokolja, hogy néhány kulcsállamban előre láthatóan még napokig számolni fogják a szavazatokat és addig a szoros állás miatt nem csak a különbség, de a győztes személye is bizonytalan. A részadatok azt mutatják, hogy a republikánusok kedden jól mozgósították személyesen szavazó híveiket, de a Demokrata Párt ezt ellensúlyozni tudta az előre és levélben leadott voksok terén. Cikkünk megjelenése idején úgy tűnt, hogy Joe Bidennek lesz többsége az elektori testületben, de ha így is marad, elképzelhető, hogy csak nagyon szűken, 271:267 arányban. Ehhez meg kell őriznie pillanatnyi csekély előnyét Nevadában, Arizonában, Wisconsinban és Michiganben. Ha a még szintén „kiadó” Georgiában vagy Pennsylvaniában is az övé lesz a győzelem, akkor végső sikere akár még meggyőző különbségű is lehet. Joe Bidennek szüksége is lenne a „bombabiztos” különbségre, mert Donald Trump nem szándékozik annyiban hagyni a dolgot. Az elnök egy internetes bejegyzésben már a szavazatszámlálás legelején csalást kiáltott. Akkor rövid ideig úgy tűnt, hogy Biden „mindent visz”. Hajnalra megfordult a helyzet és átmenetileg Trump került előnybe. Éjjel fél háromkor elmondott rövid beszédében az elnök ennek megfelelően győztesnek nyilvánította magát, majd váratlanul azt követelte, hogy hajnali 4-kor hagyják abba a szavazatszámlálást, dobják ki az addig nem összesített voksokat és bejelentette, hogy ennek érdekében a legfelsőbb bírósághoz fordul. Joe Biden még Trump előtt mondott rövid beszédet. Azt mondta, hogy hívei ne veszítsék el hitüket, jó úton haladnak a győzelem felé, és minden szavazatot össze kell számolni. Később, mint ha csak megérezte volna, mit fog követelni Trump, a Twitteren figyelmeztetett, hogy csak a szavazók dönthetik el az elnökséget. Hírek szerint az elnök stábjából sem mindenki helyeselte Trumpnak a szavazatszámlálást leállítására vonatkozó követelését. Az amerikai demokrácia alapja ugyanis a választások szentsége. Az 50 állam (és Washington D. C.) saját törvényei szerint számlálja a szavazatokat, ezt sem az elnök, sem a legfelsőbb bíróság nem akadályozhatja meg. Elképzelhető, hogy konkrét szavazatszámlálási kérdések végül eljutnak a legfelsőbb bíróságig – mint például 2000-ben a George W. Bush javára eldőlt emlékezetes floridai esetben –, de az a jogi eljárás vége, nem pedig a kezdete. A republikánusok egy része attól tart, hogy Trump követelésével a nyilvánvaló jogtalanság terepére téved és végleg diszkreditálódik. A szavazatszámlálás egyébként is összetett folyamatát idén tovább bonyolította, hogy a koronavírus-járvány miatt nagyon sok, csaknem 64 millió levélszavazat érkezett. Egyes államokban ezeket már kedden reggel elkezdték számolni, máshol csak este, az urnazárás után, megint máshol pedig eleve csak szerda reggel. Volt, ahol velük indítottak, volt, ahol a kedden leadottakkal párhuzamosan számoltak és olyan államok is akadtak, ahol ezeket vették utoljára. Sok államban, így Pennsylvaniában is további időt adtak a levélszavazatok beérkezésére, ráadásul a külföldön állomásozó katonák voksaira is várni kell. Trump követelése tehát praktikus szempontból is képtelennek tűnik. Michigan előzetes végeredményét csütörtökön adják közzé. Nevadában a szavazatok 86 százalékos összesítése után leállították és csak csütörtök reggel folytatják az adatközlést. Pennsylvaniában, ahol Trump szerda este még jelentős előnnyel vezetett, akár napokig is eltarthat a levélszavazatok összesítése. Akárcsak Wisconsinban és Michiganben, itt is úgy tűnik, hogy ezek terén Biden nagy fölényben van, akár még be is foghatja Trumpot. A demokrata párti jelölt kampánystábja magabiztos, szerintük a dolgok számukra kedvező irányba tartanak és már szerda estére – magyar idő szerint csütörtök hajnalra – véglegessé válhat a sikerük. Hasonlóan magabiztos üzenetet terjeszt Trump kampánystábja, szerintük Arizona még át fog fordulni, Nevada sem marad Bidené, Pennsylvaniában pedig kitart az előny. Ugyanakkor hozzátették, hogy Trump alulmaradhat, ha „a csalással leadott” szavazatokat is beszámítják. Ez utóbbi utalás azt jelzi, hogy az elnök és környezete minden lehetséges jogi eszközt be fog vetni és megpróbálja a bíróságon megnyerni a választást. Ezt erősíti Trump délelőtti internetes bejegyzése is, miszerint éjszaka még vezetett, aztán varázslatosan eltűnt az előnye és „meglepően felbukkanó szavazathegyeket” adtak a számláshoz. „NAGYON FURCSA”, emelte ki csupa nagy betűvel, ami az interneten a kiabálás jele. Stábja Wisconsinban máris a szavazatok újraszámlálását kéri, illetve Pennsylvaniában is pereket indítottak.



A Kongresszusban maradtak az erőviszonyok Az előzetes eredmények alapján úgy tűnik, hogy a demokraták megőrizték többségüket a képviselőházban, míg a szenátus a republikánusok irányítás alatt maradt. Ha ez a szavazatok végleges összesítésekor is így marad, akkor az mindenképpen csalódás jelenthet a Demokrata Párt számára, amelynek komoly esélye volt a törvényhozás mindkét házának megnyerésére. Az eredmények egyben azt jelentik, hogy akár Trump, akár Biden lesz az elnök, rá lesz kényszerítve arra, hogy az ellenzékkel egyezkedjen programja megvalósításához. R. A.