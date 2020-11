Reborov a harmadik és negyedik gól miatt elégedetlen, Pirlo szerint türelmesnek kell lennie a Fradinak

A Ferencváros 4-1-es vereséget szenvedett a Juventustól szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában.

A Ferencváros 4-1-es vereséget szenvedett a Juventustól szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. Az olasz bajnok hamar megszerezte a vezetést, majd kegyetlenül kihasználta a hazai hibákat. A hajrában Boli révén azért összejött a becsületgól a Ferencvárosnak. A lelátók villámgyorsan elkezdtek kiürülni, a hazai játékosok azonban megköszönték a B-közép támogatását.



A magyar bajnok a Barcelona otthonában elszenvedett 5-1-es vereség és a Dinamo Kijev elleni, hazai 2-2-es döntetlen után a G csoport negyedik helyén áll egy ponttal, az ukránok jobb gólkülönbségükkel előzik meg a zöld-fehéreket. Szerhij Rebrov együttese legközelebb november 24-én lép pályára a BL-ben, a negyedik fordulóban a torinói gárda vendége lesz.

90+3. perc: Egy Rabiot lövést véd még Dibusz, majd a játékvezető lefújta a meccset. A csoport másik meccsén a Barcelona 2-1-re nyert a Dinamo Kijev ellen.



90. perc: GÓL! Szépít a Ferencváros! Sigér megpattanó lövése után Bolihoz került a labda, első próbálkozását lábbal védte Szczesny, a kipattanót azonban már nem hibázta el Boli. (1-4) 88. perc: Tovább rohamoz a Juventus, miközben a Ferencváros talán kedvét vesztette. Ha nincs figyelnek a hazaiak, még csúnyább lehet a vége.

83. perc: Az első alkalom, amikor a Juventus kapusának védenie kellett, Boli lőtt 10 méterről.



81. perc: GÓL! Dybala szerezte meg a labdát Dibusz újabb hibáját követően, az argentin ziccerben nézhetett farkasszemet a hálóőrrel, aki belekapott a labdába, de az túljutott rajta. Dvali akarta kikotorni a labdát, ám az a kapufáról befelé pattant. (0-4)



80. perc: A hajrára jön Uzuni, Zubkov sétált le.



74. perc: Érkezik Frabotta és Bernardeschi, Chiesa és Cuadrado ment le.



73. perc: Újabb hazai cserék: Boli és Mak be, Isaelnek és Tokmacnak volt mára ennyi.



72. perc: GÓL! Blazictól Dibusz kapta a labdát, a kapus nem tudta azt jól megszelídíteni, Dybala szemfüles volt, csak az üres kapuba kellett gurítania. (0-3)



69. perc: Botka – Heister csere a hazaiaknál.



68. perc: Érkezik Dybala, a kétgólos Morata kocogott le.



65. perc: A második gól sem szegte a B-közép kedvét, folyamatosan érkezik a buzdítás Dibusz kapuja mögül.

60. perc: GÓL! Ronaldo a jobb szélről középre passzolt, Cuadrado nem ért a labdához, továbbengedte Moratának, aki 14 méterről habozás nélkül a hálóba pörgetett. (0-2)



57. perc: A hazai publikumra nem lehet panasz, kiváló az atmoszféra, ennek ellenére Ronaldo lépett ki, kissé éles szögből a kapu mellé lőtt, ezúttal önző volt.



53. perc: Még egyet cserélt a Juventus, Ramsey battyogott le a pályáról, őt McKennie váltotta.



47. perc: Rögtön egy Juventus helyzet, Ronaldo végzett el szabadrúgást 22 méterről, de a lövés csemege volt Dibusznak.



46. perc: Elkezdődött a második játékrész. Pirlo cserélt a szünetben, Arthur helyére Bentancur érkezett.



A félidőben a szurkolók felkeresték a büféket, ahol a távolságtartás szabályait nem nagyon sikerült betartani. Az ételek, italok elfogyasztásához értelemszerűen a maszkok is lekerültek. Ennek ellenére a többség a lelátón viseli a maszkot és tartja a távolságot, kivételt képez a B-közép.



45+1. perc: Vége az első játékrésznek, a Ferencváros több lövéssel próbálkozott ellenfelénél, de kaput nem talált. Talán majd a második félidőben.



45. perc: Egy perc hosszabbítás lesz.



43. perc: Ramsey iramodott meg a jobb szélen, középen Ronaldo várta a labdát több zöld mezes gyűrűjében, a labda érkezett is, de a túlerőnek köszönhetően sikerült felszabadítani.



35. perc: Ronaldo kezdett szólóba, majd Moratát ugratta ki, aki előzékenyen visszatette a labdát a portugálnak, Blazic azonban időben csúszott oda, góltól mentette meg csapatát.



31. perc: Eltelt az első fél óra, a Ferencváros nem futballozik megilletődötten, ugyanakkor a vendégek hamar vezetést szereztek, így egyelőre a papírforma látszik érvényesülni.



26. perc: Egyből fordult az FTC, Lovrencsics passza után Zubkov 11 méterről lőtte a kapu mellé.



25. perc: Újabb vendég lehetőség, Ronaldo lépett ki üresen, az alapvonalig sodródott, így a második hullámban érkező Chiesához passzolta hátra a labdát, az ő lövése Dibuszon túl jutott, de elakadt egy blokkoló lábban.



23. perc: A műsorközlő magyarul, majd angolul is figyelmeztette a jelenlévőket, hogy tartsák magukon a maszkot.



20. perc: Tokmac indult meg középen, rávezette a labdát a hátráló Bonuccira, majd 18 méterről lövésre szánta el magát az FTC támadója, azonban a gyenge próbálkozás a kapu mellett szállt el.



19. perc: Grinfeld először nyúlt a sárga laphoz, Botkának mutatta fel Cuadrado buktatása miatt.



16. perc: Lovrencsics robogott el a jobb szélen, ki is harcolt egy szögletet. Isael nem ívelte be egyből, hosszabb labdajáratás után Somália eresztett el egy nem túl acélos lövést a tizenhatoson belülről. Szczesnynek egyelőre nem volt érdemi dolga.



13. perc: A bekapott gól nem fogta meg látványosan a hazai együttest, sőt, a hazai publikumot sem viselte meg nagyon, dobokkal, énekekkel továbbra is aktívan buzdítja az FTC játékosait.



7. perc: GÓL! Cuadrado robogott el a jobb szélen, középen Morata érkezett, s két méterről az üres kapuba passzolt, Dibusznak esélye sem volt. (0-1) 4. perc: Nem meglepő módon Cristiano Ronaldo neve mellé jegyezhettük fel az első lövést, a 16 méterről eleresztett próbálkozást fogta Dibusz. 1. perc: Isael indíthatta útjára a labdát, zúg a ria, ria, hungária a nagyon jó atmoszférájú stadionban. A Szczesny kapuja mögött található szektorban a szurkolók elég sűrűn helyezkednek el egymáshoz képest, a stadion többi részében viszont úgy tűnik, betartják az előírásokat.

Ferencváros – Juventus 1-4 Puskás Aréna. Játékvezető: Orel Grinfeld (izraeli)



Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka (Heister, 69.) – Somalia, Sigér, Haratin – Zubkov, Isael (Mak, 73.), Nguen (Boli, 73).

Vezetőedző: Szerhij Rebrov Juventus: Szczesny – Chiellini, Bonucci, Danilo – Cuadrado (Frabotta, 74.), Rabiot, Arthur (Bentancur, 46.), Ramsey (McKennie, 53.) – Chiesa (Bernardeschi, 74.), Morata (Dybala, 68.), Ronaldo.

Vezetőedző: Andrea Pirlo



Gólszerző: Boli (90.), illetve Morata (7., 60.), Dybala (73.), Dvali (öngól, 81.)



Sárga lap: Botka (19.)