361,99 forinton az euró

Fontos mérföldkőhöz érkezett a Magyar Állampapír Plusz értékesítése, ám soha ilyen keveset még nem adtak el belőle, mint októberben.

Az elmúlt napokban szuper-állampapír azaz a Magyar Állampapír Plusz (MÁP+) lakossági kézben lévő állománya először haladta meg az 5000 milliárd forintot – jelentette be a Facebookon Varga Mihály. A pénzügyminiszter szerint a MÁP+ a lakossági vevőknek biztos hozamot fizet az öt éves futamidő alatt, mialatt az állam számára biztonságos finanszírozási lehetőséget teremt még a mostani viharos időkben is, vagyis azon mind a két fél nyer. Kétségtelen, hogy szuperállampapír értékesítése az 5000 milliárdos állomány elérésével fontos mérföldkőhöz érkezett, ám a lakosság részvétele az államadósság finanszírozásában ennél jóval összetettebb. Figyelmeztető jel például, hogy októberben „csak” 135 milliárd forinttal nőtt a lakosság kezében lévő MÁP+ állomány, ez a a papír fennállása óta, és az idei évet tekintve is a leggyengébb eladásai adat - írta a Portfolio az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. adataira hivatkozva. Márciusban például még 144 milliárdnyi, áprilisban pedig 155 milliárdnyi szuper állampapír kelt el. Nem lehet tudni, hogy a gyenge októberi adatok a lakossági kereslet megcsappanásával magyarázható, vagy csak átmenti botlás. Ugyanakkor nem lehet kizárni azt sem, hogy a háztartások látva a romló járványügyi helyzetet, októberben a megtakarításaikat inkább készpénzbe tették és emiatt csökkent a vásárlások száma, vagyis óvatosabbá váltak.

A lakossági állampírállományon belül az elmúlt években jelentős átrendeződés ment végbe a MÁP+ javára, ám az hiába érte el 5000 milliárdos álomhatárt, valójában a forgalomban lévő teljes lakossági állampapír-állomány kisebb volt szeptember végén, mind 2019 utolsó napján. Az ÁKK jelentése szerint a lakossági állampapírok állománya december és szeptember között 278 milliárd forinttal 8796 milliárd forintra csökkent. Az Egyéves Magyar Állampapír állománya például 1000 milliárddal csökkent, a Prémium állampíroké 785 milliárddal, ezzel szemben tudott erősödni a MÁP+ 1643 milliárddal. Vagyis inkább a különféle állampírok között történt átrendeződés. Ugyanakkor a képet még tovább árnyalja, hogy az ÁKK szerint ugyan mérséklődött a lakossági állampapírok állománya, ám ezen belül a lakossági vásárlók állománya még sem csökkent. Ezt azzal magyarázzák, hogy nem a háztartásoknál levő, hanem a bankok által birtokolt lakossági államkötvény-állomány csökkent. Szintén az ÁKK állítja, hogy a ténylegesen lakossági tulajdonban lévő lakossági állampapírok állománya 8619 milliárd forint, ez 703 milliárd forinttal magasabb, mint 2019. év végén, amely átlagosan havi 78 milliárd forintos állománynövekedést jelent. A kormányzati adósság szeptember végén 33 494 milliárd forint volt, ennek 25,9 százalékát finanszírozta a lakosság. Tavaly decemberben a jóval kisebb adósságból még 26,9 százalék volt a lakossági kézen, ám 2020 folyamán az ÁKK növelte a külföldi devizakötvény-értékesítéseket, emiatt a teljes adósságon belül csökkent a lakosság által birtokolt adósságpapírok aránya.