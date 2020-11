Trump békéje csak erősítette a tálibok harci kedvét

Mintegy 50 százalékkal emelkedett a fegyveres támadások száma Afganisztánban a harmadik negyedévben az előző három hónaphoz képest.

Az Amerikai Egyesült Államok Afganisztán újjáépítéséért felelős különleges főfelügyelőjének (SIGAR) legújabb negyedévi jelentése szerint a tálib támadások száma megsokszorozódott. Az afgán kormányerők 1111 szárazföldi támadást hajtottak végre az utóbbi három hónapban, pontosan kétszer többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A SIGAR jelentés leszögezi, hogy a tálibok rendszeresen alkalmaznak erőszakot az afgán kormány és biztonsági erők ellen, de mindez továbbra is azon a szinten marad, ami még belefér az Egyesült Államok és a tálib közötti megállapodás kereteibe. A béketárgyalások ellenére az Egyesült Államok megsokszorozta az afgán kormányerőket támogató légitámadásait, miután a tálibok támadásainak gyakorisága látványosan emelkedett, olvasható a dokumentumban. Az egyre többszereplős fegyveres konfliktus civil áldozatainak száma is folyamatosan növekedik. Az ENSZ jelentése szerint az év első kilenc hónapjában 2117 civil áldozatot követelt a konfliktus, emellett 3822 sérültet jegyeztek. Mindez alátámasztja azokat az aggodalmakat, amelyek a Donald Trump által történelmiként ünnepelt béke és a megkezdett amerikai csapatkivonás kapcsán megfogalmazódtak. Az idén februárban Dohában aláírt keretmegállapodás, majd a béketárgyalások szeptemberi elindulása az Egyesült Államok és Afganisztán iszlám fundamentalistái között mindeddig nem hozott sem békét, sem biztonságot az 1979 óta folyamatos háborúban álló távolkeleti országban. Az amerikai csapatkivonás is egyelőre a szélsőségesek pozícióit erősítik. A helyzetet bonyolítja, hogy a tálib mozgalom mellett az Iszlám Állam is fokozatosan erősödik Afganisztánban. Hétfőn a Kabuli Egyetem ellen elkövetett terrortámadást is az Iszlám Állam vállalta magára. A többórás tűzharc során eddig mintegy 35 személy, zömében diák, vesztette életét és több mint 50-en megsebesültek. A tragédiát követően keddre nemzeti gyásznapot hirdettek Afganisztánban.