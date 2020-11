Elkerülik a boltokat a vevők

Rossz előjel boltosok számára, hogy a karácsonyhoz közeledve is jelentősen elmarad a forgalom a hagyományosan ajándékozásra szánt termékeket árusító üzletekben.

Bár a piac szeptemberben már a kiskereskedelmi forgalom növekedésére számított, a nyár utolsó hónapja után az ősz első hónapja is - 2 százalékos - visszaesést hozott az egy évvel ezelőttihez képest . Igaz, a KSH friss adatai szerint havi alapon némi javulás, azaz 1 százalékos bővülés látható. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint a gyenge eredményeket a turizmus hiánya, valamint a koronavírusjárvány másodkörös piaci hatásai okozhatták, hiszen ezek negatívan érintették a munkaerőpiacot. Az elemző részben számított erre, hiszen az augusztusi adatok kapcsán előrevetítette, hogy a munkaerőpiaci támogatások kifutása ősztől csökkentheti a lakosság rendelkezésre álló jövedelmét, és emiatt tovább mérséklődhet a kiskereskedelem bővülése. Hogy valójában erről van szó, azt az is alátámasztja, hogy csak az élelmiszerboltok tudták némiképp – 2 százalékkal - növelni forgalmukat, a többi üzlettípusban 3,8, a benzinkutakon pedig majdnem 10 százalékkal csökkentek az eladások. Míg élelemiszert muszáj venni, addig könyvet, számítástechnikai-, műszaki és egyéb iparcikkeket, bútort, ruhát cipőt sokkal kevésbé vásárolnak az emberek. A legnagyobb, 23 százalékos visszaesést a használtcikk kereskedésekben regisztrálták, de az iskolakezdés ellenére a bútor-, műszakicikk-, illetve a textil-, ruházati és cipőboltok forgalma is több mint ötödével esett vissza. Szeptemberben tehát ismét csökkentek az eladások a nem élelmiszer jellegű üzletekben, holott augusztusban már ezen üzletek – a kereskedelem egészének enyhe visszaesése mellett - 1,2 százalékkal növelni tudták forgalmukat. Virovácz Péter szerint hasonlót a tavaszi lezárások alatt figyelhettünk meg, holott most nincsenek korlátozások. Az elemző úgy látja: összességében a kiskereskedelmi forgalom alakulása egyre inkább egy W-jellegű kilábalásra utal, ahogyan a járvány második hulláma, az óvatossági megtakarítás növekedése és a fogyasztói bizalom csökkenése komolyan kihat a fogyasztásra. Várhatóan az október sem hoz majd kedvező fordulatot: a KSH október 1.-16. közötti időszakot összesítő heti monitor adatai ugyanis a bolti kiskereskedelem 0,4 százalékos csökkenéséről tanúskodnak az online kassza adatok alapján. Ekkor is csak az élelmiszerboltok növelték eladásaikat, illetve még a gyógyszer-kiskereskedelem tudott 5,4 százalékos bővülést felmutatni. Az elkölthető pénzek hiányáról tanúskodik az is, hogy a vásárlások nem terelődtek át az online szektorba, hiszen a webáruházak forgalma az áprilisi csúcsot követő forgalomcsökkenés után június óta stagnál. Mind a havi, mind a heti adatok igen kellemetlen előjelet mutatnak így karácsony előtt a boltosok számára, hiszen ezek alapján az ajándékvásárlás hagyományos árukörében jókora a visszaesés – hívta fel a figyelmet a Blokkk.com szakportál. A legnagyobb kárvallottjai a boltos világnak a ruházati üzletek, amelyek piacuk negyedét bukták el eddig, de a könyves szféra is hasonló veszteségekkel küszködik. A különféle műszaki cikkekből is jóval kevesebb fogy: október első harmadában és szeptemberben is 30 százalékos volt a visszaesés az online kasszaadatok alapján.