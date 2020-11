Nem áll ki az Újpest, halasztana a Honvéd

A Ferencváros ukrán vezetőedzője a Juventus elleni 4-1-es vereség után nem az eredmény, hanem a hajrában kapott két elkerülhető gól miatt volt elégedetlen.

„Kemény meccs volt, de ezt is vártuk – kezdte értékelését Szerhij Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője, miután együttese 4-1-re kikapott a Juventustól a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének 3. fordulójában. – Akárcsak Barcelonában, most is úgy érzem, hogy nem érdemeltünk ilyen különbségű vereséget, de jól dolgoztunk, védekezésben is, főleg az első félidőben.”

Az ukrán szakember hozzátette, nem elsősorban az eredmény miatt elégedetlen, hanem az utolsó két bekapott gól zavarja. „Ha olyan ellenfél áll szemben, mint Ronaldo, benne van a pakliban a hibázás lehetősége. Nyilván már a játékosok is fáradtak voltak, ezért hibáztak” – fogalmazott Rebrov, aki elmondta azt a tempót, amit a Juventus vagy a Barcelona diktál edzéseken nem tudják modellezni. Az FTC középpályása, Sigér Dávid kiemelte, készültek a rivális gyors és erős játékosaira, de nem volt ellenszerük ellenük. „Ezzel együtt azt éreztem, hogy bárcsak több ilyen meccset játszhatnánk, mert akkor jobban fejlődhetnénk. El kell ismerni, hogy a Juventus sokkal jobb csapat” – jegyezte meg a 29 éves válogatott középpályás. Andrea Pirlo, a vendég torinóiak trénere a Ferencvárosról szólva azt mondta, hogy egy fiatal, fejlődőképes csapat, amely szép utat járt be a selejtezőben, de türelmesnek kell lennie a további eredmények tekintetében. Az olasz sportnapilap, a La Gazzetta dello Sport a mérkőzés másnapján a kétgólos Álvaro Morata játékát emelte ki, hozzátéve, hogy Cristiano Ronaldóval jól megértették egymást. A szaklap a magyar csapatot ellaposodottként jellemezte, míg a szintén olasz Tuttosport puhaként. A csoport másik összecsapásán a Barcelona hazai pályán 2-1-re győzte le a Dinamo Kijevet, ezzel továbbra is százszázalékos mérleggel vezeti a G jelű négyest. „Végül győztünk, de el kell ismerni, hogy az ellenfél több veszélyt teremtett, mint kellett volna” – jelentette ki Ronald Koeman, a katalánok vezetőedzője. A Ferencváros a Barcelona otthonában elszenvedett 5-1-es vereség és a Dinamo Kijev elleni múlt heti, hazai 2-2-es döntetlen után a G csoport negyedik helyén áll egy ponttal, az ukránok jobb gólkülönbségükkel előzik meg a zöld-fehéreket. Rebrov együttese legközelebb november 24-én lép pályára a BL-ben, a negyedik fordulóban a torinói gárda vendége lesz. A szerdai játéknapnak volt még egy magyar vonatkozású összecsapása, a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig hátrányból fordítva 2-1-re nyert az előző szezonban döntős Paris Saint-Germain ellen. A magyar válogatott első számú kapusának óriási szerepe volt abban, hogy a német gárda visszavágott a francia bajnoknak az előző szezonbeli elődöntős vereségért, ugyanis 1-0-s hátrányban kivédte az első gólt szerző Ángel Di María büntetőjét. „Ezzel a győzelemmel, három forduló után egy nagyon nehéz csoportban ismét versenyben vagyunk a továbbjutásért. Ha nyerünk egy ilyen világklasszis csapat ellen, és ehhez én hozzá tudtam járulni egy tizenegyes hárításával, akkor abszolút sikeres Bajnokok Ligája-estéről beszélhetünk” – hangsúlyozta Gulácsi. A lipcseiek sikerükkel feljöttek a továbbjutást érő második helyre, pontszámban beérve az éllovas Manchester Unitedet, míg a párizsiak – akiknek három ponttal kevesebbjük van – visszacsúsztak a harmadikra.