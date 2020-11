Egészségügyi válsághelyzetet rendel el az államfő Portugáliában

Az oktatási intézmények, az elemi iskolák alsó tagozatos osztályai kivitelével már október 19-től digitális oktatásra álltak át.

Szlovéniában hétfőtől az általános iskolák is digitális oktatásra állnak át – közölte a kormány csütörtöki sajtótájékoztatóján. A kabinet egy héttel meghosszabbította a koronavírus megfékezését szolgáló járványügyi intézkedéseket is. Ljubljanában tüntettek az újabb szigorítások ellen. Az oktatási intézmények, az elemi iskolák alsó tagozatos osztályai kivitelével már október 19-től távoktatásra álltak át . Simona Kustec oktatási miniszter csütörtökön elmondta: a kormány döntése szerint a meghosszabbított őszi szünet után hétfőtől egy hétig mindenki számára online kezdődik az oktatás. Néhány kivétellel pedig az óvodák is zárva maradnak.